Как поссорились мэр Бишкека и депутаты Жогорку Кенеша

События, как любой скандал, развивались на нынешней неделе стремительно. Сначала депутаты ЖК возмутились, что и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев и его вице–мэры несколько раз проигнорировали приглашение на заседание профильного комитета ЖК насчет оптимизации процедуры выдачи документов в строительной сфере. Нардепы предложили рассмотреть соответствие Тулобаева его должности.

В ответ Тулобаев призвал сначала "почитать закон". Он отметил, что отчитывается перед другим парламентом - Бишкекским горкенешем.

И вот ранее, 21 января, пресс–служба ЖК со ссылкой на парламентский Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству "в ответ на ответ" Тулобаева тоже отметила "недопустимость игнорирования со стороны должностных лиц мэрии, поскольку депутаты планировали рассмотреть проблемы строительного сектора в целом и получить информацию в рамках осуществления контрольной функции от представителей мэрии по вопросам исполнения законов в сфере градостроительства и архитектурной деятельности".

Короче говоря, ЖК настаивает, что у него есть полное право требовать отчеты чиновников, и муниципальных тоже. Причем "ЖК имеет право выступать с рекомендацией о соответствии занимаемой должности тех или иных должностных лиц, в том числе и органов местного самоуправления". Скандал продолжается.