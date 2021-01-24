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ГУВД Бишкека за 2020 год возместило ущерб на сумму более 121 млн сомов

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В Главном управлении внутренних дел города Бишкек состоялось итоговое совещание, на котором были рассмотрены и обсуждены задачи и актуальные вопросы оперативно-служебной деятельности личного состава органов внутренних дел столицы за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

На совещании выступили руководители бишкекской милиции, структурных подразделений и районных управлений, где подвели итоги работы милиционеров по обеспечению безопасности граждан за прошедший год.

Были подняты вопросы о первых и важных задачах, стоящих перед сотрудниками милиции - это обеспечение горожан наиболее комфортным и доступным правовым сервисом. Чтобы любой гражданин мог иметь свободный и прямой доступ для получения соответствующей милицейской помощи, и при этом была оперативная обратная связь.

Прошлый год был сложным и тяжелым для наших граждан, где мы все столкнулись с мировой угрозой - пандемией коронавируса. Были приняты беспрецедентные меры по предупреждению распространения опасной вирусной инфекции. Сотрудники городской милиции с первых дней приняли участие в борьбе против эпидемии и оказывали противодействие возникновению вспышки зарубежного вируса, где в первую очередь была задача – сохранение здоровья граждан и обеспечение должного правопорядка на всей территории столицы.

Силами бишкекской милиции за 12 месяцев прошлого года была обеспечена охрана общественного порядка и безопасность граждан на 522 различных официальных мероприятиях. Возмещено ущерба гражданам на общую сумму более 121 миллионов сомов. Оперативниками столичной криминальной милиции раскрыто более 11 000 преступлений и проступков, из них: краж 3 625, мошенничеств – 2 056, хулиганств – 555, автоугонов – 84, незаконный оборот наркотиков – 224, разбоев – 63, причинение тяжкого вреда здоровью – 38, убийств – 33, выявлены и задержаны 37 членов ОПГ.

На территории столицы в прошлом году проведено более 400 митингов и различных акций протестов, где сотрудники милиции обеспечивали общественную безопасность граждан.

На проводимом совещании были поставлены новые задачи и цели на 2021 год, где главным направлением является несение службы личным составом ГУВД г.Бишкек во благо наших граждан, повышение уровня профессиональной подготовки, строгое соблюдение этики, вежливое отношение к людям, более ускоренное оказание помощи населению, активное участие в жизнедеятельности общества, открытая и прозрачная работа. Также были поставлены ряд основных задач: составить график первым руководителям управлений и служб, чтобы на местах дали отчет перед населением, профилактика семейного насилия, суицидов, предупреждение преступности среди несовершеннолетних и недопущение смертности на дорогах.


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URL: https://www.vb.kg/396503
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