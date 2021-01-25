Самой большой ошибкой новой власти будет терять попусту время

Почти две недели прошло со дня президентских выборов. Стала известна дата инаугурации Садыра Жапарова. После того как новоизбранный глава государства официально вступит в должность, ему придется работать над тем, чтобы совершить чудо, которое, по мнению многих политологов, ждет от него народ. Причем результат нужно будет показать в ближайшее время.

В среду, 20 января, были оглашены окончательные итоги президентских выборов и референдума о форме правления. Избранным главой государства утвержден Садыр Жапаров. И, как сообщает пресс–служба Жапарова, его инаугурация состоится 28 января в здании Кыргызской государственной филармонии.

В тот же день ЦИК Кыргызстана утвердил итоги референдума по определению формы правления Кыргызской Республики, прошедшего одновременно с выборами главы государства. Согласно окончательным результатам, большинство избирателей (81,5 процента) проголосовали за президентскую республику. За парламентскую форму правления высказались 10,6 процента участников плебисцита.

Для Садыра Жапарова переход к президентскому правлению - одно из приоритетных направлений его работы в должности главы государства. Это очевидно, поскольку данный пункт был включен в его предвыборную программу. Кроме того, уже на следующий день после голосования он заявил, что намерен в ближайшие два месяца провести конституционную реформу, после чего должны состояться парламентские выборы и будет назначено новое правительство.

На самом деле высказывание по поводу сроков реализации политических изменений звучит слишком оптимистично. Хотя, конечно, если Жапаров пойдет по пути своих предшественников и станет внедрять свои идеи в жизнь без педантичного соблюдения всех требуемых законодательством процедур, то уложиться в два месяца получится.

Понятно, что поскольку переход к президентской форме правления сам по себе вызывает шквал критики со стороны оппозиционно–настроенной общественности. И противостоять ей Садыру Жапарову придется в любом случае. Однако если новый президент ко всему прочему нарушит формальности, то сторонникам парламентаризма достаточно будет всего лишь констатировать этот факт в качестве аргумента против изменения политического строя. Так что в этой части спешка будет только мешать.

А вот по остальным направлениям президенту придется поторопиться - социальные и экономические проблемы требуют неотложного решения. Тем более что Садыр Жапаров довольно много пообещал тем, кто отдал свой голос за него.

- Мы испытали много трудностей. Экономика страны в упадке, так же, как и промышленность, культура, сельское хозяйство, прокуратура, судебная система. В стране богатели только коррупционеры, а простой народ страдает. В таком состоянии я беру Кыргызстан в свои руки. Осознаю ту ответственность, которую на меня возложил народ. У нас есть несколько идей по развитию экономики, для этого хватит политической воли. Хочу заверить, что буду править справедливо, - заявил он на следующий день после избрания.

Теперь от него ждут установления справедливости в стране, реальной борьбы с коррупцией, внедрения справедливого судопроизводства, последовательной борьбы с криминалом, создания равных условий всем для прохождения в парламент с обязательным сохранением молодежной, национальной и гендерной квот, упразднения огромной армии чиновников и бюрократов, кардинальных улучшений в сфере образования и медицинского обслуживания и многого другого.

Для исполнения большинства обещаний из этого внушительного списка требуется время. Однако его на раскачку совсем нет. Если Садыр Жапаров хочет оправдать ожидания избирателей, ему нужно срочно переходить к действиям.

Понятно, что в первую очередь нужно заставить чиновников нормально работать. Сейчас у большинства из них так называемое "чемоданное настроение". Они не уверены в том, что останутся на своих должностях, а поэтому функционируют в нулевом режиме. К слову, это обычная для нашей страны ситуация, чиновничья братия впадает в подобие анабиоза каждый раз при очередной смене руководства страны.

Нет, разумеется, на работу они выходят, но кпд заметно падает. Причем даже на самом высоком уровне. К примеру, с ноября правительство КР практически не напрягалось, заметных следов деятельности обнаружить не удалось. Ударно трудится разве что Госкомитет национальной безопасности - чекисты почти каждый день отчитываются о задержаниях по антикоррупционным уголовным делам.

Уже в мае все - оппозиционеры и сторонники Жапарова - начнут подводить первые итоги его работы. Какие достижения сможет презентовать новый глава государства к 100 дням своего президентства?

Если все делать по закону, то политическая реформа еще не закончится. Для того, чтобы поднять экономику понадобится тоже гораздо больше, чем три месяца.

Настоящим достижением Садыра Жапарова к этому моменту может стать решение вопроса с вакцинацией от COVID–19.

Недавно стало известно, что вакцинация от коронавируса в Кыргызстане начнется не раньше июня 2021 года. Об этом в своем аккаунте в "Твиттере" написала вице–премьер–министр по социальным вопросам Эльвира Сурабалдиева.

- Была предложена вакцина Pfizer в рамках "первой волны" поставок для 0,25 процента населения (примерно 15 тысяч человек, или 30 тысяч доз) Необходимо иметь сверххолодовую цепь (минус 70). В стране 79 процентов холодового оборудования рассчитано на +2+8 гр, - заявила замминистра. - В связи с этим Министерство здравоохранения посчитало нерациональным закупать холодильные установки (–70С0) на 2 миллиона долларов".

При этом замминистра здравоохранения Бакыт Джангазиев отметил, что пока никто не отказывался от 1,2 миллиона вакцин Pfizer. Ожидается еще семь предложений по другим вакцинам.

Что касается российской вакцины "Спутник–V", количество доз, графики прибытия и регистрации в Кыргызстане уже разработаны. По словам Сурабалдиевой, специалисты из Кыргызстана уже успели побывать в Москве, чтобы ознакомиться с разработкой и клиническими испытаниями.

В общем, пока особой ясности о том, чья вакцина все–таки будет использоваться в КР, нет.

Однако на самом деле кыргызстанцам не особенно важно, откуда придет спасение от коронавируса. Главное, чтобы оно пришло. И, очевидно, что ведущую роль в переговорах с Россией или странами Запада по поводу вакцинации должен взять на себя президент - только он может получить какой–то внятный ответ и, возможно, ускорить этот процесс. Ну а если Садыру Жапарову не удастся обеспечить проведение массовой вакцинации в ближайшие сроки, то его "стодневка" совпадет с пиком заболеваемости COVID–19, как это было в прошлом году. И тогда политические реформы, выборы и прочее станут последним, о чем главе государства придется переживать.