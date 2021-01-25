Техликбез: Правильно заправляемся

У многих автомобилистов вызывают недоверие случаи, когда в баки их машин помещается больше топлива, чем указано в характеристиках.

Бывает и наоборот, когда автовладельцев возмущает тот факт, что после заправки якобы пустого бака на табло колонки высвечивается "неправильная" цифра.

На самом деле причиной переливов является не столько недобросовестность сотрудников АЗС и "скрученные" колонки, сколько реальная вместимость бака. Почти у всех автомобилей указанная в инструкции емкость бака не предусматривает залив топлива под завязку. То есть если заправить до отстрела "пистолета", бак может вместить 45 литров (как по паспорту). Если же цедить - 50–55.

Важно отметить, что наиболее точными являются японские автомобили - их баки редко вмещают свыше 10 процентов от указанной заводом емкости. В европейских машинах, наоборот, реальная вместимость баков может на 20–25 процентов превышать данные, указанные производителем. У корейских, китайских и российских марок сверх нормы получится залить порядка 15 процентов.

Не спешите переживать, если, по вашему мнению, на заправке вас обманули. Когда загорается лампочка или бортовой компьютер показывает, что запаса хода уже вообще нет, это не означает, что бак пустой. Практически все производители автомобилей закладывают так называемый резервный запас топлива.

Это тот минимум, который позволяет автовладельцу проехать еще 30–50 километров (в щадящем режиме) даже после того, как бортовой компьютер просигнализировал о нулевом запасе хода. По сути, это та же перестраховка, что и преднамеренно завышенная скорость - все спидометры показывают несколько большую скорость, нежели есть на самом деле.

Заправлять машину под завязку целесообразно, если вы собираетесь в дальнюю дорогу. Логично, что иметь в баке 60 литров лучше, чем 45, - больше запас хода, значит, можно реже заезжать на АЗС. А зачастую на вашем пути может просто не оказаться заправки - есть риск остаться без бензина в середине пути где– нибудь в глуши.

Но не забывайте, что в современных авто есть сложная система вентиляции бака. Если залить топливо под завязку, работа этой системы может быть нарушена.

Система вентиляции зачастую имеет три клапана. Гравитационный закрывает вентиляционную трубку, как только автомобиль наклоняется более чем на 45 градусов. Он же не допускает выливания топлива через вентиляционную трубку при авариях. Находится между топливным баком и адсорбером, который поглощает бензиновые пары из бензобака.

Электромагнитный клапан под управлением впрыска топлива открывает доступ газам из адсорбера к впускному коллектору. Находится он в моторном отсеке.

А вентиляционный клапан во время движения подает в бак атмосферный воздух в соответствии с расходуемым топливом. Поэтому в баке не может образоваться пониженное давление. Находится он в области заливного патрубка. Если же заправить авто под завязку (некоторые даже трамбуют топливо, покачивая автомобиль), работа системы вентиляции бака может быть нарушена. Возможно и вытекание топлива как через пробку заливной горловины, так и через дренажные трубки топливной системы.

В этом случае возможно попадание топлива на различные части автомобиля: резиновые детали ходовой, проводку, детали трансмиссии, тормозную систему. И самое опасное - на детали выхлопной системы (глушитель), которые, как известно, нагреваются до высокой температуры! С тормозами опасность та же. Если в случае с резиновыми частями проще - они просто размякнут, то с тормозами и глушителем дело обстоит серьезнее. Не исключено воспламенение и даже взрыв! Поэтому лучше не жадничать и заправляться только до отстрела устройства.