Жунусбеков: В КР собираются всех госслужащих перевести на "Мегаком"

Советник генерального директора "Мегакома" Торохан Жунусбеков в интервью газете "Азия-ньюс" рассказал, что получает зарплату в 50-60 тысяч сомов. По его словам, работа у него несложная.

Жунусбеков сообщил, что сейчас поставили перед собой задачу – каким образом всех госслужащих перевести на "Мегаком".

Он выразил надежду, что "в ближайшие полгода будут хорошие результаты и компания выйдет на передовые позиции".

Торохан Жунусбеков был кандидатом в депутаты парламента от партии "Мекенчил" (шел под номером 38). После октябрьских событий в Бишкеке у него были попытки занять кресло мэра Бишкека.

MegaCom (ЗАО "Альфа Телеком") – крупнейший мобильный оператор связи в Кыргызстане. После апрельских событий 49% акций компании было национализировано. А в июле 2014 года компания полностью перешла государству.