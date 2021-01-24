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Жунусбеков: В КР собираются всех госслужащих перевести на "Мегаком"

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- Мария Стрельцова
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Советник генерального директора "Мегакома" Торохан Жунусбеков в интервью газете "Азия-ньюс" рассказал, что получает зарплату в 50-60 тысяч сомов. По его словам, работа у него несложная.

Жунусбеков сообщил, что сейчас поставили перед собой задачу – каким образом всех госслужащих перевести на "Мегаком".

Он выразил надежду, что "в ближайшие полгода будут хорошие результаты и компания выйдет на передовые позиции".

Торохан Жунусбеков был кандидатом в депутаты парламента от партии "Мекенчил" (шел под номером 38). После октябрьских событий в Бишкеке у него были попытки занять кресло мэра Бишкека.

MegaCom (ЗАО "Альфа Телеком") – крупнейший мобильный оператор связи в Кыргызстане. После апрельских событий 49% акций компании было национализировано. А в июле 2014 года компания полностью перешла государству.


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URL: https://www.vb.kg/396510
Теги:
Мегаком
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