О чем говорили в прямом эфире Шамиль Аляутдинов и Эльдияр Кененсаров?

Известный российский религиозный деятель, исламский богослов Шамиль Аляутдинов взял интервью у капитана команды "Азия Микс" - Чемпиона Высшей Лиги КВН, продюсера, музыканта, сценариста и общественного деятеля Эльдияра Кененсарова. В прямом эфире Инстаграм Эльдияр рассказал о жизни, ценностях, новых проектах.

Известный в СНГ квнщик назвал 2020 год - годом обнуления, и поставил себе новые цели и задачи. Они будут в виде проектов, один из них про просвещение детей и родителей, про культуру и традиции Центральной Азии и Казахстана.

На вопрос об успешности и считает ли он себя успешным, Кененсаров сказал: Успех – он субъективен, это цифры или материальная часть, и ты становишься рабом успеха, некоторые в погоне за ним забывают просто жить.

"Если все силы и энергию направлять на деньги, они пагубно влияют, но это не зло, деньги надо воспринимать как послание Свыше, чтобы правильно их использовать, чтобы они были полезными для общества и природы", - подчеркнул музыкант.

В конце Аляутдинов сказал про Кененсарова, что "в нем чувствуется жизненная жилка, и что он увидел глубину и мудрость".

https://www.instagram.com/p/CKa3jsJBJ85/