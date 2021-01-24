Камит Савай: Все президентские "Кошельки" родом из Кара-Суу

Камит Савай – наш соотечественник, несколько лет назад уехал в США со своей семьей, когда-то работал в одной кафедре Политехнического института с бывшим президентом Аскаром Акаевым. По профессии инженер, кандидат технических наук.

Недавно он опубликовал видео и пост на YouTube-канале и в Facebook под заголовком "Благословенный мой Кара-Суу":

- Кара-Суу - самый густонаселенный район Кыргызстана с населением 420 000 человек, что больше, чем население Нарынской и Таласской областей.

- Это один из самых многонациональных районов Кыргызстана.

-Рынок Кара-Суу - один из крупнейших рынков Центральной Азии.

- Корейцы были бы шокированы и заплакали, если бы увидели "Тико" с грузом.

- Самые дешевые товары в Средней Азии можно найти в Кара-Суу.

- Рынок Кара-Суу одним из первых перешел на рыночную экономику еще в Советское время.

- В Кыргызстане первый замок, как в сказке, тоже был построен в Кара-Суу.

- Родина первой мини-самсушки тоже Кара-Суу.

- Житель Кара-Суу по привычке продолжает "торговаться" на любом базаре мира, и в Америке.

- Люди там трудолюбивы, в любую погоду выращивают на полях хлопок, табак, рис и т.д.

- В Кара-Суу растет все. Возможно, он более древний город, чем Ош.

- В Кара-Суу кукурузу убирают дважды.

- В Кара-Суу много "подпольных миллионеров", они очень скрывают это, а те, кто стал "известным" – они "миллиардеры".

- Им нет равных в красноречии и юморе. Известный сатирик Р. Разыков родом из Кара-Суу.

-Кара-Суу окружает город Ош со всех четырех сторон, включая международный аэропорт Ош.

- В Кара-Суу одним бараном могут всю деревню накормить.

- Есть прекрасные пастбища Кара-Суу, такие как Кызыл-Суу, Коджокелен, Кара-Чукур, где К. Турапов пел "Соскучился по хлебу, который пекла мама".

- Можно съездить на Папанское водохранилище, окунуться в знаменитую Ак-Буура

- Шарихан-Сай - граница с Узбекистаном, и есть анклав под названием Барак.

- Известный художник Г. Айтиев, великий комузист Б. Мадазимов, известный поэт Ж. Мамытов, известный современный писатель С. Раев – все они родом из Кара-Суу

- Большинство карасуйцев работает в России, поэтому в одном селе есть большой квартал из двухэтажных домов под названием "Кузьминки" (станция метро в Москве).

- Из Кара-Суу в соседние села ходят маршрутки как в Бишкеке.

- Кара-Сууйский район большой, густонаселенный, много гор, пустынь, земледельческих долин, племен, и есть некоторые разногласия среди людей. Соседи могут не знать друг друга.

- Кара-Суу законодатель моды для Ошской области.

- Кара-Суу граничит с Узбекистаном, Араванским, Ноокатским, Алайским и Узгенским районами.

- Карасуйцы едят арбузы только с хлебом

- Кого изберет Кара-Суу президентом, тот и будет, поэтому куда повернет Кара-Суу, туда и государство

- "Кошельки" президентов "выходят" из Кара-Суу.

- Раньше говорили - если Алайкуу трясется, Москву начнет трясти, но теперь, если Кара-Суу начнет трясти, то в стране случится сердечный приступ, - пишет Камит Савай.