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По видео в бане милиция ищет насильника несовершеннолетнего парня

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- Мария Стрельцова
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С утра 24 января в социальных сетях, мессенджерах и информационных агентствах распространяется видео, на котором неизвестный мужчина примерно 20-летнего возраста насилует предположительно несовершеннолетнего парня. Действие происходит в бане, где и когда было снято пока неизвестно.

Распространяемое видео вызвало широкий общественный резонанс и шквал негативных эмоций.

Пресс-служба МВД КР сообщает, что по данному факту оперативными и следственными службами начата работа по установлению и задержанию насильника.

Всеми территориальными управлениями внутренних дел принимаются меры, направленные на выяснение обстоятельств и установление личности подозреваемого лица.


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URL: https://www.vb.kg/396515
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