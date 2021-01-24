По видео в бане милиция ищет насильника несовершеннолетнего парня

С утра 24 января в социальных сетях, мессенджерах и информационных агентствах распространяется видео, на котором неизвестный мужчина примерно 20-летнего возраста насилует предположительно несовершеннолетнего парня. Действие происходит в бане, где и когда было снято пока неизвестно.

Распространяемое видео вызвало широкий общественный резонанс и шквал негативных эмоций.

Пресс-служба МВД КР сообщает, что по данному факту оперативными и следственными службами начата работа по установлению и задержанию насильника.

Всеми территориальными управлениями внутренних дел принимаются меры, направленные на выяснение обстоятельств и установление личности подозреваемого лица.