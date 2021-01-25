Россия примет участие в инфраструктурных проектах в Кыргызстане

Взаимодействие между Россией и Кыргызстаном по ряду направлений промышленной сферы выйдет на новые уровни. Договоренность об этом достигнута во время состоявшейся в Москве встрече министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Жыргалбека Сагынбаева.

Как отметили в Минпромторге РФ, стороны обсудили действующие форматы взаимодействия, в том числе в рамках ЕАЭС, а также ключевые совместные проекты и инициативы.

Решено в рамках рабочей группы межправкомиссии по сотрудничеству разработать в области промышленности межведомственную дорожную карту. В нее войдут действующие и перспективные совместные проекты в сфере автомобилестроения, электротехники, легкой, фармацевтической промышленности, в области городской инфраструктуры.

Денис Мантуров подчеркнул готовность российской стороны участвовать в крупных инфраструктурных проектах на территории Кыргызстана. Жыргалбек Сагынбаев,в свою очередь, выразил заинтересованность в организации на территории Киргизии производства вакцины от коронавируса "Спутник V".

В посольстве КР в РФ добавили, что во время переговоров обсуждались и вопросы экспорта сырья, производимого в Кыргызстане. А российская сторона предложила использовать льготные займы Российско-Кыргызского Фонда развития в целях реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности.

Денис Мантуров также пригласил кыргызских коллег принять участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ", которая состоится в апреле в Узбекистане.

"По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией", - проинформировали в посольстве КР в РФ.