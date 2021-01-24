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МВД: Насилие в бане произошло не в Кыргызстане, а в чужой стране

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- Мария Стрельцова
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МВД сделало сегодня заявление относительно видео, распространенного в социальных сетях, на котором неизвестный мужчина примерно 20-летнего возраста насилует предположительно несовершеннолетнего парня.

Установлено, что инцидент на видео произошел не в Кыргызстане, а в одной из зарубежных стран. Эту новость распространил глава пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

Так же установлено, что видео было снято год или два года назад, сейчас выясняется, был ли человек на видео привлечен к ответственности по этому факту.

МВД КР направило запрос в эту страну для выяснения деталей происшествия.

Сеитов сообщил, что пока в МВД уточняли и проверяли эту информацию, отдельные граждане через соцсети распространили фотографии и аудиоинформацию с различными догадками по этому делу.

Глава пресс-службы МВД призвал не делать догадок, а дождаться точной информации.

"Мы проинформируем - где оно было, кто это и какие решения были приняты", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/396517
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