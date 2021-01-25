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Красоты Кыргызстана. Живописные скалы Бурана-Таш

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- Виктория Гунгер
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Кара-Жыгач. Бурана-Таш. Аксыйский район. Айыльный округ Кара-Жыгач на севере Джалал-Абадской области. То там, то здесь попадаются причудливые природные скульптуры, поделился в соцсетях экоактивист Влад Ушаков.

"Среди естественных достопримечательностей по дороге на озеро Сары-Челек, находится местность Бурана-Таш. Здесь в устье реки Кара-Суу можно увидеть удивительные каменные колонны, различные фигуры, столбы, ансамбли, замки, падающие башни, обточенные силами эрозии и каньон, который представляет живописный вид красивого древнего горного пейзажа. Очень красивы скалы во время заката солнца и при лунном свете", - написал Ушаков.

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URL: https://www.vb.kg/396525
Теги:
Джалал-Абадская область, туризм, экология, Кыргызстан
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