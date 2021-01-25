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Отправляющихся из России в Кыргызстан призвали загодя планировать поездки

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- Евгений Денисенко
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Посольство КР в РФ проинформировало соотечественников и других лиц о новых требованиях к тем, кто отправляется из России в Кыргызстан. Это предусмотрено, как отметили в дипмиссии, изменением Алгоритма действий в отношении прибывающих в КР, с тем, чтобы не допустить ввоз и распространение в республике коронавируса.

В соответствии с данным Алгоритмом от 13 января 2021 года, граждане Кыргызстана и других государств допускаются на борт воздушного судна, следующего в КР, при предъявлении результатов ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии коронавирусной инфекции. Исследование должно быть проведено за последние 72 часа (отчет с момента отбора проб анализа). Его результаты проверят, а также проведут термометрию по прилету в Кыргызстан сотрудники санитарно-карантинных пунктов.

Им же должны быть переданы "Анкеты прибывающего в Кыргызскую Республику", которые вручаются бортпроводниками пассажирам и заполняются последними на борту самолета.

В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, прилетающие обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия (в аэропортах).

Аналогичные требования распространяются и на тех, кто приезжает в республику автотранспортными средствами. Упомянутая анкета заполняется в контрольно-пропускных пунктах при пересечении государственной границы Кыргызстана.

Все перечисленные требования, как уточнили в посольстве, не распространяются на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в КР, сотрудников международных организаций и членов официальных делегаций (при заблаговременном информировании о прибытии через МИД КР), водителей, осуществляющих международные грузовые и регулярные международные пассажирские перевозки, детей дошкольного возраста (до 7 лет включительно), международных наблюдателей за выборным процессом в стране.

В этой связи посольство КР в РФ рекомендовало заблаговременно планировать поездки в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/396527
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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