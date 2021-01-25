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"Чтоб не сглазить!" Мэр Бишкека "продвигает" кыргызское производство

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- Мария Стрельцова
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Поддержим кыргызское производство, с таким призывом сегодня обратился со своей страницы в социальных сетях ко всем и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев. В руках он держит носочки "Made in Kyrgyzstan" с надписью "Чтоб не сглазить" и с кыргызским орнаментом.

Его идею уже подхватили кыргызстанцы, делятся постом. "Чтоб не сглазить нашего мэра", - пишут кыргызстанцы. Ему даже предложили прорекламировать универсальное жидкое хозяйственное средство кыргызского производства.

"Скоро нашего градоначальника увидим на всех билбордах страны "Мэр меняет профессию", вам очень идет блогерство", - пишет, например, Гульзат Нурматова.

Гендиректор СЭЗ Кудрет Тайчабаров написал на своей страничке в Фейсбук о том, что "если горкенеш его не изберет в апреле градоначальником, он заберет его к себе".

И. о. мэра столицы Балбак Тулобаев часто становится героем мемов. Во время пандемии он призывал сидеть дома. Его фото с надписью "Только одна просьба - не выходи из дома!", другое фото - жест, который он сделал, комментируя идею о строительстве в Бишкеке монорельса, разошлись в соцсетях мгновенно.

С июля по октябрь 2020 года Балбак Тулобаев был губернатором Иссык-Кульской области. Его назначили в конце октября и.о. мэра Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/396528
Теги:
мэр, Балбак Тулобаев
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