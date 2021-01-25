В ЕАЭС усовершенствуют механизм взимания налогов

Расширение и совершенствование сотрудничества в налоговой сфере стало главной темой 14-го Евразийского налогового форума. Он прошел в онлайн-формате с участием представителей более 20 стран, включая Кыргызстан.

Собеседники поделились своим опытом преодоления кризиса в постпандемический период, мерами поддержи бизнеса и населения и сосредоточили внимание на сотрудничестве между финансовыми институтами.

Как отметил, выступая на форуме, министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков, решение необходимых задач сегодня рассматривается через призму растущей цифровизацией экономик.

"Если говорить непосредственно о фискальных приоритетах, – это, конечно, решение налоговых проблем, возникающих в связи с растущей глобальной тенденцией цифровизации экономик, совершенствование механизма взимания налогов в ЕАЭС. Мы выделяем в качестве основного – меры по цифровой трансформации налогового контроля и администрирования", – заявил Тимур Жаксылыков.

По его словам, уже к середине 2021 года в ЕАЭС предусматривается достигнуть консенсус по цифровому фискальному мониторингу оборота товаров, внедрению механизма прослеживаемости их перемещения, обеспечению цифровой идентификации и маркировки. Большое внимание уделяется и налогообложению электронной торговли товарами и услугами.