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В ЕАЭС усовершенствуют механизм взимания налогов

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- Евгений Денисенко
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Расширение и совершенствование сотрудничества в налоговой сфере стало главной темой 14-го Евразийского налогового форума. Он прошел в онлайн-формате с участием представителей более 20 стран, включая Кыргызстан.

Собеседники поделились своим опытом преодоления кризиса в постпандемический период, мерами поддержи бизнеса и населения и сосредоточили внимание на сотрудничестве между финансовыми институтами.

Как отметил, выступая на форуме, министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков, решение необходимых задач сегодня рассматривается через призму растущей цифровизацией экономик.

"Если говорить непосредственно о фискальных приоритетах, – это, конечно, решение налоговых проблем, возникающих в связи с растущей глобальной тенденцией цифровизации экономик, совершенствование механизма взимания налогов в ЕАЭС. Мы выделяем в качестве основного – меры по цифровой трансформации налогового контроля и администрирования", – заявил Тимур Жаксылыков.

По его словам, уже к середине 2021 года в ЕАЭС предусматривается достигнуть консенсус по цифровому фискальному мониторингу оборота товаров, внедрению механизма прослеживаемости их перемещения, обеспечению цифровой идентификации и маркировки. Большое внимание уделяется и налогообложению электронной торговли товарами и услугами.


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URL: https://www.vb.kg/396532
Теги:
ЕАЭС
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