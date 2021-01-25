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Российские геологи заинтересовались проектами в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Перспективы углубления двустороннего сотрудничества при освоении недр Кыргызстана обсудили специалисты двух стран в Москве. Во встрече, состоявшейся в посольстве КР в РФ, приняли участие председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Жыргылбек Сагынбаев и заместители генерального директора Российского геологического холдинга "Росгеология" Артур Узюнкоян и Петр Золотарев.

Собеседники, по информации посольства, обсудили возможности участия российских компаний в геологоразведочных разработках в Кыргызстане. И договорились активизировать взаимодействие в рамках соглашения о сотрудничестве в области комплексного геологического изучения и освоение недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы республики, подписанного 28 марта 2019 года.

Кыргызская сторона предложила к рассмотрению актуальные проекты в области недропользования, предлагаемые потенциальным инвесторам. В числе последних может выступить и "Росгеология", руководители которой подтвердили заинтересованность в укреплении контактов с кыргызскими коллегами.

Акционерное общество "Росгеология" - российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий страны. В состав "Росгеологии" входят 63 предприятия, расположенные во всех федеральных округах России. У "Росгеологии" богатый опыт реализации проектов за рубежом: десятки открытых месторождений в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки.100 процентов капитала этого холдинга находится в собственности государства. Принципиальные решения по управлению компанией принимает правительство РФ.


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URL: https://www.vb.kg/396536
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан, месторождение
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