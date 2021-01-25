Кыргызстанка около восьми лет ищет родную сестру

В редакцию VB.KG обратилась 24-летняя кыргызстанка Виктория Гадебская. Она уже около восьми лет не может найти свою родную сестру Евгению Середу (28.06.1996 года рождения).

Девушка отметила, что у них один отец Анатолий Гадебский. Правда, разные матери. Мать Евгении зовут Ольга Середа, мать Виктории - Надежда.

- Мы с ней потерялись в 2013 году и до сих пор я не могу найти ее. Я уже везде обращалась. Пожалуйста, может кто-нибудь, знает ее или ее маму, и позвонит мне. Мне очень хочется ее найти, - рассказала редакции девушка.

Фото Евгении Середы у сестры, по ее словам, не сохранилось. Но на надежду найти близкую родственницу она не теряет. Если кто владеет информации о местонахождении Евгении Середы или ее матери, просьба позвонить по телефону: (0555) 525325 Виктория Гадебская. На фото сама Виктория, чтобы родственники могли ее узнать.