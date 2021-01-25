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"Это абсурд!". Специалисты Минздрава КР возмущены итогами комиссии по COVID

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- Оксана Гут
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"Это абсурд!". Главные специалисты Минздрава КР, национальные консультанты и ведущие профессора на пресс-конференции сегодня выразили свое несогласие с заключением межведомственной комиссии по проверки эффективности деятельности госорганов во время пандемии. Они возмущены обвинениями медиков в неправильном лечении пациентов от COVID-19, причастности к задержке протокола лечения и гумпомощи.

"Я заявляю с абсолютной ответственностью, что мы делали, по возможности, все максимально правильно и хорошо. Выводы комиссии - то что касается лечения и работы конкретных специалистов Минздрава - абсолютная ложь, это абсурд! Мы всегда говорили, что антибиотики не являются основным лечением. К их применению были четкие критерии, все было детально прописано. И мы всегда говорили, что нужны консилиумы. Про плазму - это вообще... Обвинения в применении недоказанного метода лечения плазмой крови безосновательны. Такие заявления говорят о некомпетентности членов комиссии. Я не хочу допускать мысли, что все это политика и межведомственная комиссия преследует какие-то другие цели. Мы просто пришли сказать, что это неправда", - высказался главный пульмонолог Минздрава КР Талант Сооронбаев.

Он еще раз подчеркнул, что медики делали все для спасения жизни больных.

"Другой вопрос - у нас условий не было. Кислорода не было. Проблема ведь не в том, что мы диагноз неправильно ставили или неправильно лечили. Я вот просто врач, не моя компетенция устанавливать кислород. Если в течение 30 лет ничего не делалось в системе здравоохранения. Я и до ковида говорил, что нужны пульсоксиметры, кислород", - добавил Сооронбаев.

Поэтому, заявили участники пресс-конференции, нельзя было так "громогласно выносить" итоги межведомственной комиссии в СМИ, на показ общественности. Прежде нужно было разобрать каждый случай, провести консилиум в рамках внутренних расследований.

"Мы впервые столкнулись с таким критически массовым поступлением больных, что показало многие изъяны системы здравоохранения. В том числе на районном, первичном уровне. Они оказались не готовы. 15-20% всех случаев были тяжелые. Это статистика всего мира. И в связи с тем, что не были разработаны соответствующие исследования, протоколы лечения, были осложнения - практически поражаются все органы. Я сам переболел, сам это пережил. Элементарно даже позиция как дышать - научить больного - имеет большое значение. Все специалисты, о которых говорят в комиссии, они являются "цветом медицины". Они разрабатывали протоколы, на основе новейшей научной литературы со всего мира, именно доказательной медицины... Можно обвинить любого человека, бросить тень на кого-то конкретного, но как подвергать сомнению коллективное решение?", - выступил главный внештатный нефролог КР Рысбек Калиев.

Участники пресс-конференции поддержали межведомственную комиссию в части улучшения работы системы здравоохранения в целом. Но предоставлять ее "неподтвержденные" итоги на Совет безопасности почитали неправильным. По словам, Таланта Сооронбаева, специалисты Минздрава готовы встретиться с членами комиссии и разобрать детально каждый случай.


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Теги:
Минздрав, погибшие, правительство, Кыргызстан, совбез, больница, медики, коронавирус, карантин
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