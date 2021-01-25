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Бекназаров о тандеме: Жапаров - президент, Ташиев - премьер

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- Мария Стрельцова
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Подчиняясь жизненным реалиям, депутаты должны утвердить правительство, созданное тандемом Жапаров-Ташиев, полностью возложить на них политическую ответственность, и это будет государственным подходом. Так считает общественный деятель, посол КР в Малайзии Азимбек Бекназаров. Он дал интервью изданию "nazarnews.org".

По его мнению, новое правительство не обязательно должно формироваться по закрепленному в действующей Конституции порядку или же по принципу торга парламентских политических партий.

Как отметил посол, общественность не должна терять политической активности, бдительности в такое переходное время, как сейчас.

"Сейчас в Кыргызстане должно происходить не только политическое и экономическое обновление, но и самое главное - обновление гражданского сознания и внутреннего мира каждого. Если будем лежать на боку, считая, что все вопросы - это дело очередного нового правительства, то наши "120 баранов" столкнут в яму очередного "овчара"", - отметил Бекназаров.

- Новое правительство как правительство переходного времени должно построить и внедрить новую систему. Члены нового правительства должны быть представителями не парламентских партий, а пронародного, патриотичного нового течения, сил и их активных сторонников, считает общественный деятель. У одного Садыра Жапарова на это сил не хватит, дело будет продвигаться, если народ его поддержит и будет постоянно требовать. У нас со времени Октябрьской "революции" работает правительство тандема Жапаров-Ташиев. Жапаров стал президентом, теперь Ташиев должен быть официально утвержден главой правительства. Здесь наверняка никакого спора нет. До принятия новой Конституции не должен нарушаться тандем Жапаров-Ташиев.

"Занятие Ташиевым премьерского кресла отвечает всем критериям в таких вопросах, как север-юг, идейно-партийное единство, дружба", - считает Бекназаров.


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URL: https://www.vb.kg/396539
Теги:
Азимбек Бекназаров, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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