Легенда о мазаре Зулпукора

Мазаром (ар. – могила святого; место поклонения) называется неординарное, необычное, свящённое место осмотра, паломничества и поклонения, связанное с деяниями богов, духов и святых, а также с теми или ными событиями "святой истории", с различными чудотворениями, и с природными аномальными явлениями. К таким необычным местам относятся и места силы, наделённые особой энергетикой. Человек, попадая туда, ощущает сильное воздействие, которое может проявляться как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Характер такого воздействия может быть как положительным, так и отрицательным.

В Кыргызстане очень много таких мест, в частности и в Таласской долине. Так, например, в её верхней части между горными массивами Кыргызского хребта и Таласского Ала-Тоо, где течёт река Каракол, в 1,5 км от села Арал находится мазар Зулпукор, построенный на месте, где был найден отломившийся от меча одного из самых знаменитых проповедников ислама, праведного халифа Али ибн Абу Талиба,, почитаемого частью мусульманского населения как божество.

О халифе Али существует много историй и легенд, и до сих пор ученые не могут сказать, какие из них заслуживают доверия, а какие являются лишь выдумкой или искажением фактов. А сколько существует мазаров, сооруженных в честь Али, не может сказать ни один богослов.

Одна из таких легенд приведена автором данной статьи, составленной по материалам различных исторических, религиозных и фольклорных источников.

В давние времена в юго-западной стороне села Арал Таласской области, где в настоящее время расположено древнее кладбище, существовала большая предгорная долина, куда дети ходили рвать тюльпаны. И вот однажды в тёплый день весной, как всегда пришли сюда дети из недалёко расположенного села. Они здесь играли и собирали тюльпаны, которые в изобилии росли на предгорных полянах. И вдруг один мальчик закричал:

- Смотрите, смотрите, что я нашёл.

Когда дети подбежали к краю поляны, они увидел воткнутый в землю и блестевший в траве обломок ножа. Тот мальчик, который нашёл этот обломок, сказал∶

- Покажу деду.

А его дед был здешний мулла самый грамотный человек в айыле. Он знал арабский язык, читал Коран и многие другие древние книги и знал много историй, связанных с периодом распространения Ислама среди соседних племён и народов. И он рассказал такую историю∶ "Когда арабы начали распространять Ислам среди соседних племён и народов, делали они это насильственно и поэтому постоянно вели войны (ар. газават – война за веру). Наиболее активным среди них был Али ибн Абу Талиб, четвёртый халиф арабского халифата, который правил им в 656- 661 годах. За свою активную деятельность и многочисленные подвиги, совершённые им во имя веры, пророк Мухаммед наградил Али своим мечом, который назывался Зульфикар (кыр. Зулпукор - имеющий ребристую рукоять). При завоевании Средней Азии этот священный меч стал символом веры, его могли нести знаменосцы, как боевое знамя. Но вот в одном из сражений, разрубив несколько доспехов своих врагов, от меча халифа отломился кончик клинка и улетел неизвестно куда. Мастер-кузнец отремонтировал меч халифа, но заточил его с двух сторон и он приобрёл своеобразную форму, позволяющую при захвате меча противника выдёргивать его из рук. Убедившись, что этот обломок меча является частью меча Зулпукор старик решил пока до лучших времён сохранить его.

После своей гибели Али был объявлен первым имамом и стал почитаться среди некоторых своих последователей как божество и многие верующие стали брать его имя как вторую составляющую своего имени (напр. Курбан-Али), в его память повсеместно стали строить мазары, и даже у него было семь кумбезов. Священными считались и вещи, принадлежащие святым.

Так и наиболее рьяные приверженцы Али из села Арал решили в память его деяний построить ему мазар в форме кумбеза, в котором на почётном месте лежал обломок его меча. Но позднее он в целях предотвращения от хищения был надёжно спрятан.

Кумбез был построен на той самой поляне, где дети раньше собирали цветы. Сравнение учёными строительных конструкций кумбезов Манаса и Зулпикора, а также ряда идентичных по строительно-архитектурным особенностям кумбезов, построенных на близко расположенных территориях, как например кумбез Бабаджи-Хатун в Казахстане, кумбез Хасан-и Саурани в Хорезме и кумбез Ахмеда в Иране говорит о том, что они были построены одним и тем же мастером, имя которого не сохранилось в имеющихся источниках информации. А состав кирпичей говорит том, что они были привезены из разрушенных строений Тюркского каганата. Опираясь на эти факты историк РАН С.Я. Перегрудов приводит дату возведения кумбеза Зулпукора примерно в X-XI веках.

Главная часть мазара Зулпикора выполнена в форме четырёхдверного квадрата с ориентацией выходов, соответствующих направлению четырех сторон света и символизирующих вход к каждому из четырёх халифов к Абу-Бакру ас- Сиддику, к Умару ибн Хттабу ал-Фаруку, к Усману ибн Аффану ан-Нурайну и к Али ибн Абу Талибу ан-Муртаду.

На приведенном рисунке хорошо видна фасадная сторона здания, выполненная в виде архитектурно оформленного портала с арочным входом центральной двери.

Простояв более тысячи лет, кумбез Зулпукар в настоящее время начинает разрушаться под воздействием времени, ветров и дождей.

В 2007 году на этот факт обратил внимание Чингиз Айтмаиов, который, после посещения этих мест, в письме академику Т.Мамбеталиеву написал "Мавзолей требует углубленного изучения специалистами и обнародования всех исследований для пресечения разноречивых мнений, бытующих среди местного населения. Видимо, настало время, чтобы услышать правдивый голос своих предков, осознать прошлое ради светлого и счастливого будущего".

К сожалению, следует отметить, что мавзолею Зулпукар до последнего времени не было посвящено ни одного серьезного исследования с подробными и солидными комментариями ученых, историков, археологов и религиоведов.

С другой стороны кумбез Зулпукор приобретает в религиозных кругах всё большее значение как мазар и источник силы. Человек, попадая в такое место, ощущает сильное воздействие, которое может проявляться как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Характер такого воздействия может быть как положительным, так и отрицательным.

И если будет доказано положительное воздействие данных мест силы на организм больного человека, то поток посетителей к этому мазару может значительно возрасти.

Автор: Юрий Беляков