На сайте Lalafo орудуют мошенники. Схема проработана до мелочей. Размеры списаний, по словам банковский работников, доходят до 100 тысяч сомов одномоментно. Куда смотрят правоохранительные органы? С таким сообщением в редакцию VB.KG обратились несколько граждан.

По их словам, схема отъема денег у граждан одна. Сначала мошенники отправляют жертве-продавцу сообщения в WhatsApp, а не в раздел сообщений на сайте Lalafo, проявляя неподдельный интерес к продаваемому товару. На аватарке обычно милая, вызывающая доверие девушка или интеллигентный мужчина. Они начинают расспрашивать про товар, цена их тоже устраивает. Все идет хорошо, продавец уже радуется, как удачно прошла реализация. Но тут вдруг покупатель извиняется и сообщает, что живет в Баткене, Джалал-Абаде, в отдаленном пригороде Бишкека или еще где-то и ну никак не может подъехать сам – плачет ребенок, на работе, не ходят маршрутки и т.д.

Затем следует предложение отправить за товаром курьера обычно от компании CDEK или другой курьерской службы, а деньги перевести на банковскую карту. Причем просят сами реквизиты-счет и тот самый секретный трехзначный номер на обороте карты. Сайт CDEK обычно фальшивый. Тот, что отправляли потерпевшим, уже не открывается.

Как только продавец сообщает данные, деньги со счета моментально списываются, причем, все имеющиеся на карте. Поэтому, при нулевом балансе мошенники заявляют о том, что курьеры обслужить их не могут и просят карту с деньгами. Хотя это, мягко говоря, нелогично, ведь деньги собирается пересылать клиент продавцу, а не наоборот.

Как отмечают банковские специалисты, вернуть снятые средства невозможно, так как клиенты добровольно предоставили мошенникам свои данные. Неизвестна точная сумма, снятых с карт кыргызстанцев денег, но она, скорее всего, колоссальна.

Пострадавшие в соцсетях отмечают, что мошенники работают профессионально. Скорее всего, это очередная схема осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Пока неясно, почему при массе имеющихся телефонов, правоохранительные органы так никого до сих пор никого не задержали, а мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан.

Стоит отметить, что на самом сайте Lalafo уже висит предупреждение: "Опасайтесь мошенников!" И это не простая формальность. Просто многие, к сожалению, не догадываются, как работает преступная схема...

Надеемся, правоохранительные органы наконец пробьют телефоны мошенников...