Кыргызстан участвует в создании ювелирного рынка в ЕАЭС

Страны ЕАЭС сделали важный шаг к функционированию общего рынка ювелирных изделий. Об этом заявил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян.

Так он прокомментировал одобрение Коллегией ЕЭК требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий, а также утверждение перечня нарушений при производстве данных товаров, перемещаемых в рамках Евразийского экономического союза.

"Принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной торговле ювелирной продукцией, что является важной составляющей для бизнеса, а потребителям станет безопаснее приобретать продукцию", - заявил министр.

Это, по его словам, и шаг в направлении лучших мировых практик в данной сфере, в соответствии с соглашением об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС.

Заключенное 22 ноября 2019 года, оно уже ратифицировано Арменией, Беларусью и Россией, на очереди – Казахстан и Кыргызстан.

Одобренные Коллегией ЕЭК требования позволят установить порядок проведения пробирных работ пробирными инспекциями стран-союзниц, определить обязательные элементы пробирных клейм и проб, используемых в Союзе, параметры их нанесения на ювелирные и другие изделия. А утвержденный перечень направлен на защиту добросовестных субъектов предпринимательской деятельности. И поможет определить минимальные необходимые условия для проведения соответствующих проверочных мероприятий в отношении тех ювелирных и других изделий, которые будут перемещены в Союзе с нарушениями. В результате уполномоченные органы государств ЕАЭС смогут обмениваться между собой информацией о нарушениях при трансграничной торговле и применять необходимые меры по их устранению в соответствии со своими национальными законодательствами.

Напомним, что ранее в рамках ЕАЭС было заявлено о необходимости скорейшей реализацию совместных кооперационных проектов в производстве ювелирной продукции. И – о создании евразийского ювелирного бренда, а также Евразийского ювелирного бюро, куда на принципах государственно–частного партнерства войдут представители всех стран ЕАЭС. Они, как подчеркивалось, имеют конкурентные преимущества в ювелирной отрасли. В Армении – это школа огранки и дизайна, практика работы за рубежом, в Беларуси – производственные мощности, в Казахстане – аффинаж драгоценных металлов и давальческое сырье, в Кыргызстане – давальческое сырье, Россия уже обеспечивает 30 мировой добычи алмазов, обладает производственными мощностями и технологиями.

Но, несмотря на это, на мировом рынке ювелирных изделий и бриллиантов доля ЕАЭС составляет сегодня до одного процента. Причинами названы неконкурентоспособность производителей в Союзе, отсутствие у них системной маркетинговой и торговой кампании за рубежом. Решение этих проблем видится с помощью облегчения экспортного законодательства, выстраивания системы дистрибуции и маркетинга, государственной поддержки, а также доступа к сырью, финансированию и технологиям.