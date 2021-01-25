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Опыт Кыргызстана в борьбе с диабетом принят к сведению в СНГ

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- Евгений Денисенко
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Актуальные проблемы борьбы с сахарным диабетом будут в СНГ рассмотрены на специальной международной конференции, запланированной на текущий год. Она инициирована Экспертным советом государств Содружества по проблемам диабета, активное участие в работе которого с момента его создания в 2007 году принимает и Кыргызстан.

По информации этого Совета, в 2020 году была завершена реализация Программы СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета (СД) на 2016–2020 годы, утвержденная решением Совета глав правительств государств Содружества. Участниками этой программы являются Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

К настоящему времени разработан соответствующий документ на 2021–2025 годы. Проект данной программы доработан на экспертном уровне с участием экспертов стран-партнеров, представителей Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ и Европейского бюро ВОЗ, а сама она была утверждена Экономическим советом СНГ в декабре 2020 года.

В Экспертном совете подчеркнули, что с учетом современных реалий и организации медицинской помощи с СД важным вопросом является выявление его и ведение пациентов врачами общей практики. Положительный опыт работы таких специалистов в Кыргызстане и других государствах СНГ был обсужден в ходе заседания данного совета.

На предстоящей международной конференции под названием "Сахарный диабет: современные подходы к организации медико-социальной помощи" запланировано обсуждение передового опыта и инновационных подходов ведущих организаций здравоохранения стран Содружества, ряд других вопросов. В их числе – организация комплекса мероприятий по профилактике, диагностике, лечению СД, льготное обеспечение пациентов, их обучение, ведение регистров "Сахарный диабет". На конференцию будут приглашены представители государств СНГ - врачи, медицинские сестры, руководители организаций здравоохранения, представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ, международных и общественных организаций.

Также предусмотрено создание интернет-сайта Экспертного совета для обеспечения полноценного обмена нормативно-правовой и иной необходимой информации, намечено обсуждение вопроса определения прямых и непрямых затрат на оказание помощи пациентам с СД, подготовка информационного материала по действующим в странах СНГ государственных системах обеспечения пациентов препаратами инсулина и средствами их введения.

Сахарный диабет признан глобальной неинфекционной пандемией в связи с ростом распространенности и серьезными медико-социальными последствиями.


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URL: https://www.vb.kg/396548
Теги:
сахарный диабет, СНГ, Кыргызстан
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