Молодые кыргызстанцы предлагают идеи для пользы СНГ

Сформирован оргкомитет международного этапа (финала) Молодежного проекта государств СНГ "100 идей для СНГ". Ему предстоит отобрать лучшие разработки, предлагаемые молодыми гражданами государств Содружества.

Данный проект реализуется по инициативе Совета по делам молодёжи стран Содружества, при поддержке Исполнительного комитета СНГ. И нацелен, как заявлено, "на привлечение молодёжи к решению задач в перспективном инновационном развитии экономики государств СНГ, развитию научно-инновационной и социально-экономической сфер".

Проект осуществляется каждые два года и состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала). В рамках проекта предусмотрен ряд номинаций, в том числе промышленные технологии и производство, химические технологии и биотехнологии, культура, образование, здравоохранение, медицина, медицинская техника и технологии, фармация, информационные технологии (IT-сфера), гостеприимство: туризм и национальная культура;

В 2020 году проводился очередной отборочный этап. Страны-участницы самостоятельно определяли формат национального конкурса, по его итогам предлагают на финал до 10 авторских проектов. Итоговые международные мероприятия: конкурс авторских проектов и их выставку-презентацию – планируется провести во втором полугодии 2021 года в городе Капане – Молодежной столице Армении 2020 – 2021 годов.

Ранее проект "100 идей для СНГ" дважды был реализован в пилотном режиме. Выставки-презентации по его итогам проходили в Минске в апреля 2016 года и 2018 годов.С 2018 года проект осуществляется в соответствии с положением, утвержденным решением Совета глав правительств СНГ от 1 июня 2018 года.

Участие в этой международной инициативе принимают и граждане Кыргызстана. Так, по итогам 2019 года победителями в номинации "Медицина и здравоохранение" стали за проект "Бионический протез "Genesis Bionics" клинический ординатор Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева Адилет Токтогулов и магистрант Кыргызского технического университета имени И. Раззакова Дастан Рысалиев.