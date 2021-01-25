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Депутат: 90 % случаев насилия не доходят до суда из-за давления на жертву

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- Мария Стрельцова
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По статистике МВД за 2020 год: 9025 случаев насилия зарегистрировано, но до суда дошло 944. Остальные 90 процентов случаев не дошли до суда из-за давления на жертву, из-за встречных заявлений, из-за того, что затянули процесс. Такую статистику привела депутат парламента Аида Касымалиева со своей страницы в Фейсбуке.

"Да, вчерашнее видео было не у нас, но это не отменяет того факта, что у нас зашкаливают случаи насилия над детьми, подросткам, женщинами, в том числе рост сексуального насилия над детьми, педофилия.", - пишет она. Так же депутат отметила, что причин много, и усилия для решения должны быть комплексными, скоординированными.

По ее словам, нужно добиваться наказания для насильника. Это работа правоохранительных органов, судов.

На прошлой неделе в парламенте во втором чтении приняли поправки по семейному насилию, где идёт ужесточение наказания для насильника. Поправки запрещают примирение сторон в случае, если действительно есть вред здоровью, нетрудоспособность.

"Внесли дополнительные отягчающие обстоятельства домашнего насилия, когда его совершают близкие родственники или опекуны, сообщила Касымалиева, - Если добиваться наказания каждый раз, не будет надобности и запроса в самосуде, и в смертной казни".


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URL: https://www.vb.kg/396554
Теги:
насилие, педофилия, Аида Касымалиева
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