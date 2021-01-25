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Нургазы Анаркулов: Садыр Жапаров верит в свой народ!

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- Бакыт Басарбек
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Впервые в Кыргызстане президентские выборы прошли без подкупа голосов и без использования административного ресурса. К такому общему мнению пришли как большинство кыргызстанцев, так и зарубежные политологи. К примеру, старший преподаватель факультета психологии Санкт–Петербургского госуниверситета Петр Бычков в интервью радио "Комсомольская правда" назвал победу Садыра Жапарова "чистой", а его самого - "действительно кандидатом от народа". Тем не менее не обошлось и без критики в адрес избранного президента Жапарова. Так, некоторые его оппоненты по предвыборному процессу отказались признать итоги выборов, но при этом не смогли назвать ни одного конкретного факта нарушения с его стороны.

Заведующий отделом информационной политики аппарата президента КР Нургазы Анаркулов назвал подобного рода заявления ничем иным, как обыкновенным популизмом.

- Выборы прошли честно, и это признали все в Кыргызстане. Мировое сообщество, а также наблюдатели из других стран отметили, что админресурс не использовался. Народ уже устал жить в таком бардаке, и поэтому, можно сказать, выбор стоял между жизнью и смертью. Либо государство станет на ноги, либо мы потеряем страну. Садыру Жапарову народ поверил, и теперь на нем лежит огромная ответственность за наше государство, - сказал Анаркулов.

Жапаров в своих выступлениях неоднократно заявлял, что обязательно вытащит страну из сегодняшней ситуации в экономике. Под силу ли ему это?

- Конечно, под силу. Кто, если не он. Я знаю Садыра Нургожоевича много лет, и это человек огромной силы. Он никогда не молчал, когда нужно было говорить. Все вы помните, что только он среди всех депутатов не боялся открыто выступать против власти. И даже когда его посадили и пытались сломать, в том числе и с помощью родственников, он не отказывался от своих принципов. Поэтому, как я уже говорил, народ ему и верит.

Какие первые шаги Жапаров намерен предпринять, чтобы поднять экономику страны?

- Садыр Нургожоевич в своих выступлениях неоднократно отвечал на этот вопрос. В первую очередь нужно искоренить коррупцию в стране. Далеко за примером не нужно ходить. После того, как ГКНБ во главе с Камчыбеком Ташиевым начал раскрывать коррупционные схемы в Таможенной службе, резко возросли таможенные поступления в госбюджет. Если до октябрьских событий самая большая сумма поступлений составляла 1,5 млрд сомов за май месяц, то уже в ноябре она возросла до 3 млрд 700 млн сомов. И это только один пример. Таким образом почти во всех госорганах стали выявлять коррупционные схемы.

Второй способ поднятия экономики, как подчеркивал опять же Садыр Нургожоевич, заключается в использовании природных богатств самим государством. Более 96 процентов месторождений разрабатывают частные лица. Новый президент Кыргызстана хочет, чтобы в дальнейшем и государство принимало участие в разработке месторождений, чтобы наши природные богатства использовались исключительно в интересах нашей страны.

С какими трудностями в управлении страной, на ваш взгляд, может столкнуться администрация нового президента?

- Чтобы искоренить коррупцию, необходимо прежде всего сделать работу госорганов максимально прозрачной. В этом будет заключаться основная трудность, так как за 30 лет чиновничий аппарат настолько закостенел и стал неповоротлив, что будет крайне трудно сдвинуть такую махину. Но ничего невозможного нет, и жизненный путь Садыра Жапарова лишний раз подтверждает эту истину. Шаг за шагом, я в этом убежден, мы все преодолеем. Кроме этого, наш новый президент верит в свой народ, так же, как и народ в него. Он не раз призывал всех граждан принять участие в борьбе с коррупцией и совместно победить это зло. Таким образом он дал понять, что каждый гражданин должен задуматься о судьбе нашей страны, что в стороне уже не получится остаться. Выбора уже нет: либо мы будем жить в процветающем Кыргызстане, либо упадем в еще более глубокую пропасть с последующей потерей страны. Хотя, я уверен, с Садыром Жапаровым до такого не дойдет.


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URL: https://www.vb.kg/396555
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Нургазы Анаркулов, Садыр Жапаров
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