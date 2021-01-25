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Ситуация на руднике "Терек-Сай" полностью стабилизирована

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- Виктория Гунгер
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Оперативный штаб созданный при ОАО "Кыргызалтын" по урегулированию положения на территории Чаткальского района Джалал-Абадской области прекратил свою деятельность. Дальнейшие полномочия переданы созданной сегодня 25 января 2021 года Межведомственной комиссией под руководством заместителя председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Мырза Джаманбаева. Об этом сообщает ОАО "Кыргызалтын".

Как уточняется, в состав комиссии вошли Государственная инспекция по экологической и технической безопасности, полномочное представительство Правительства в Джалал-Абадской области, Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и органы местного самоуправления.

- За время работы оперативного штаба под руководством председателя ОАО "Кыргызалтын" Эльмырзы Укубаева ситуация на руднике "Терек-Сай" была полностью стабилизирована. Круглосуточно велась тесная работа с местными органами власти и профильными ведомствами по ликвидации последствий пролива отстойника на обогатительной фабрике "Эти Бакыр Терексай". Штаб в срочном порядке выехал на место для изучения ситуации, где специалистами были отобраны первые пробы воды и почвы на месте происшествия для определения максимально точного воздействия на окружающую среду. Также проведены разъяснительные работы с местным населением, в целях исключения дезинформации.

Напомним, накануне,24 января, на золотодобывающей фабрике в Чаткале прорвало отстойник и часть отходов шлака попала в реку. Позже органы местной власти, заверили, что никакой опасности нет. На месте выехал оперативный штаб ОАО "Кыргызалтын". Обстановку удалось урегулировать в кратчайшие сроки.


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URL: https://www.vb.kg/396559
Теги:
горнодобывающий сектор, Джалал-Абадская область, золото, Кыргызстан, рудник, Кыргызалтын
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