Сила соцсетей. Мама нашла своего сына спустя 19 лет

Два года назад жительница села Чак Чон-Алайского района Ошской области обратилась к журналистке Назгуль Бостонбаевой с просьбой помочь в поиске сына.

До этого многолетние поиски ничего не дали: семья Тагаевых куда только не обращалась, даже в программу КТРК "Кайдасын" (аналог "Жди меня"), но все было тщетно. На момент исчезновения Зулкайнару Тагаеву было шестнадцать лет, он самый младший из шестерых детей.

Как рассказала в интервью VB. KG Назгуль Бостонбаева, в начале января она возобновила поиски, опубликовав данные про кыргызстанца. В итоге поиски увенчались успехом.

"В одну из вотсап-групп пришло сообщение о том, что в Казахстане живет кыргыз, люди интересовались, есть ли у него родственники в Кыргызстане", - рассказала Бостонбаева, - Долгожданная встреча…после 19 лет. Пусть Бог никогда не разлучает мать и ребенка".

Она выразила благодарность Зарипу-мырза, посольству Кыргызстана в Казахстане, работающим в Казахстане ребятам и Медербеку Ысманалиеву. Они помогли с восстановлением документов, и способствовали его приезду на родину.

Зулкайнару Тагаеву 35 лет, все эти годы был наемным рабочим в разных местах Казахстана.