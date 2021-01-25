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"Балбак не делай бардак". Горожане не довольны ростом тарифа на проезд

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке у здания мэрии прошел митинг горожан, которые не согласны с повышением тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом редакции VB.KG рассказал гражданский активист Адилет Али Мыктыбек.

Граждане выступают против маршруток и просят городские власти работать не в интересах частных фирм-перевозчиков, а защищать интересы горожан.

Так, люди отметили, что в период пандемии и экономического кризиса тяжело всем гражданам, не только водителям маршруток. Поэтому повышение тарифов больно ударит по карману горожан.

Напомним, после забастовки водителей маршруток и.о. мэра Балбак Тулобаев провел переговоры с представителями частных транспортных компаний. Они убедили и.о. мэра, что тариф на проезд в Бишкеке должен быть увеличен. Мэрия Бишкека запустила процесс повышения стоимости проезда с 10 до 15 сомов. Однако частники просят поднять тариф до 20 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/396561
Теги:
мэрия, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, Балбак Тулобаев
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