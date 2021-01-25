Япония передала очередную помощь Кыргызстану

В Посольстве Японии в Кыргызской Республике состоялась Церемония подписания грант-контрактов в рамках грантовой программы Правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность". Об этом VB.KG сообщили сотрудники Посольства.

Обнародованные Посольством цифры впечатляют.

На 31 тысячу 297 долларов "Проект по улучшению медицинского обслуживания ГСВ города Шопоков" получит медицинское оборудование.

"Проект по улучшению условий обучения в профессиональном лицее № 22 имени Ибраева в Балыкчы" получит оборудование, мебель, промышленное оборудование. Плюс будут заменены окна и двери в этом профлицее на общую сумму 64 535 долларов.

"Проект по улучшению условий проживания в Токмакском психоневрологическом социальном стационарном учреждении №1" предусматривает получение различного, в том числе медицинского оборудования, бытовой техники. Общая сумма гранта: 75 тысяч 106 долларов.

"Проект по улучшению условий проживания и реабилитации в Сокулукском реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья" обеспечен грантом на общую сумму 70 тысяч 85 долларов. В рамках проекта центр получит реабилитационное, медицинское оборудование, предметы мебели и транспортное средство.

В церемонии подписания грант-контрактов приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике Сигэки Маэда, представители министерств и руководители соответствующих учреждений и организаций. Грант-контракты были подписаны Сигэки Маэдой и руководителями соответствующих учреждений и организаций.

Посол Сигэки Маэда отметил, что в рамках грантовой программы Правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность" помощь предоставляется местному населению в таких жизненно важных сферах, как медицина, образование, социальное развитие.

Министр труда и социального развития Ализа Солтонбекова особо выделила, что предоставляемая помощь станет значимой поддержкой, как для получателей услуг, так и для персонала социальных учреждений.

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев выразил благодарность народу Японии и Посольству за бесценный вклад в развитие медицины КР посредством предоставления помощи в рамках грантовой программы.

Заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров подчеркнул, что оказываемая помощь способствует созданию благоприятных условий для учащихся и учителей.

Руководители организаций-грантополучателей тоже выразили благодарность народу и Правительству Японии за неоценимый вклад в улучшение качества образования, медицины, сферы социальной защиты. Они заверили, что предоставляемое оборудование будет использовано по назначению и максимально эффективно во благо населения страны и выразили надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества в реализации совместных проектов.

экскурс

Грантовая программа "Корни травы и человеческая безопасность" осуществляется в КР с 1996 года. Программа "направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic Human Needs) при приложении усилий органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования, неправительственных организаций".

С 1996 года в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 163 проекта на общую сумму 11 миллионов 42 тысячи 411 долларов США.