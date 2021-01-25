Бывший глава ГКНБ Абдил Сегизбаев находится на допросе в ГКНБ

Бывший председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) находится на допросе в ГКНБ. Об этом сообщается на его странице в социальных сетях.

На странице опубликована фотография повестки, где Сегизбаева просят явиться на допрос в качестве свидетеля. Допрос назначен на 25 января в 10 утра.

"Сегодня, с утра сотрудники ГКНБ привезли повестку и забрали на допрос Абдиля Сегизбаева. С допроса Сегизбаев ещё не вышел, прошло уже более 7 часов", - говорится в подписи к фотографии.

В пятницу Генеральная прокуратура сообщила, что Абдиль Сегизбаев фигурирует в деле о махинациях с земельными участками. По версии следствия он воспользовался своим положением и завладел пастбищем в селе Кой-Таш, которое было трансформировано и предоставлено ему в долгосрочную аренду для строительства дома. Более того, следственные органы считают, что Абдил Сегизбаев может быть причастен к переоформлению земельных участков через суды. Он и его родственники за несколько лет стали владельцами 92-х земельных участков.