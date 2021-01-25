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Кыргызстанцы будут смотреть 328 детских передач Первого канала РФ

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- Мария Стрельцова
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АО "Первый Канал. Всемирная сеть" предоставляет Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики право вещания 328 детских передач. Сегодня достигнута договоренность об этом сроком на 1 год, сообщил VB.KG гендиректор ОТРК Бактияр Алиев.

По его словам, контент будет использован в рамках детского канала "Баластан".

"Баластан" - первый детский телеканал в Кыргызстане, входит в семейство ОТРК. Начал свое вещание 1 октября 2013 года.

Телеканал является образовательно-познавательным и ориентирован на детей школьного и дошкольного возраста и их родителей.


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URL: https://www.vb.kg/396565
Теги:
дети, мультфильм, Кыргызстан, КТРК
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