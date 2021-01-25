Кыргызстанцы будут смотреть 328 детских передач Первого канала РФ

АО "Первый Канал. Всемирная сеть" предоставляет Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики право вещания 328 детских передач. Сегодня достигнута договоренность об этом сроком на 1 год, сообщил VB.KG гендиректор ОТРК Бактияр Алиев.

По его словам, контент будет использован в рамках детского канала "Баластан".

"Баластан" - первый детский телеканал в Кыргызстане, входит в семейство ОТРК. Начал свое вещание 1 октября 2013 года.

Телеканал является образовательно-познавательным и ориентирован на детей школьного и дошкольного возраста и их родителей.