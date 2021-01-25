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Абдиль Сегизбаев задержан по делу "Белизгейт"

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Военная прокуратура задержала экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По данным пресс-службы ведомства, 14 января на основании ранее поступившего обращения А.Шыкмаматова и других лиц зарегистрировано досудебное производство по статье 320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР по факту незаконных действий, выраженных в умышленной дискредитации депутатов Жогорку Кенеша А.Шыкмаматова, А.Саляновой и О.Текебаева перед населением страны и преднамеренном обвинении их в совершении преступления.

В частности, по факту злоупотребления должностным положением и других незаконных действий со стороны бывшего председателя ГКНБ КР А.Сегизбаева по так называемому "Белизгейту".

"Кроме того, в ходе расследования досудебного производства ГКНБ совместно с Военной прокуратурой получены доказательства совершения вышеуказанных преступлений Сегизбаевым, в связи с чем последний задержан в порядке ст.98 УПК КР и водворен в ИВС ГУВД Бишкека", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, ранее в отношении экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева возбудили уголовное дело по факту незаконной трансформации земель.

По версии следствия, Сегизбаев получил в пользование на 49 лет сельскохозяйственный земельный участок площадью 2,2 га, расположенный в селе Кой-Таш, где осуществил капитальное строительство. После чего, с целью это скрыть, переоформил имущество на родственников.


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URL: https://www.vb.kg/396567
Теги:
Абдил Сегизбаев, Генеральная прокуратура, задержание
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