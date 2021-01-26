Сабиров: Евросоюз выделяет 1.3 трлн. евро на развитие зеленой экономики

Европейский союз выделяет 1.3 трлн. евро на развитие зеленой экономики. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьер-министра Кыргызской Республики Равшан Сабиров в ходе совещания по подготовке и проведению Первого экономического форума "Центральная Азия-Европейский Союз" в Бишкеке.

Как сообщает пресс-служба правительства, партнерство ЕС-ЦА в этой сфере призвано укрепить сотрудничество в области ресурсосбережения и защиты окружающей среды на континенте.

По словам Равшана Сабирова, инициатива кыргызской стороны об открытии новой платформы для партнерства в зеленой экономики между ЕС и ЦА государствами была поддержана всеми сторонами. Планируется, что Форум соберет не только представителей стран Центральной Азии и ЕС, но и более широкого круга представителей других стран.

"Ожидается, что первое заседание экономического форума ЕС-ЦА пройдет в июле 2021 года с участием премьер-министров государств Центральной Азии, руководства Европейских институтов, ряда других руководителей государств-членов ЕС, а также представителей бизнеса ЦА государств и ЕС. Форум уделит особое внимание продвижению инновационных, энерго- и ресурсосберегающих проектов трансграничного характера в рамках партнерства в продвижении зеленой экономики", - сказал и.о. вице-премьер-министра.

Как отметил Сабиров, экономическая платформа ЕС-ЦА отражает и объединяет экономические интересы стран-участниц. В этой связи наша страна выдвинула инициативу Секретариата представителей стран участниц как единого органа управления для сотрудничества с штаб-квартирой в г. Бишкек.

Как отмечается, форумы будут проводиться на ротационной основе в разных странах Центральной Азии. Для проведения Первого экономического форума ЕС-ЦА Сабиров поручил создать Организационный комитет по его подготовке и проведению на высоком уровне, а всем госорганам качественно подготовить соответствующие проекты, требующих инвестиций для проработки с потенциальными партнерами и презентации на Форуме.