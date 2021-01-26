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В Кыргызстане планируют наладить производство вакцины "Спутник V"

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане рассматривается вопрос о начале производства в республике российской вакцины "Спутник V". Об этом в ходе пресс-конференции в агентстве Sputnik рассказал глава Госкомитета промышленности КР Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам недавно он провел встречу с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, где поднял вопрос о производстве вакцины от COVID-19 в Кыргызстане.

- В ходе высшего совета ЕАЭС Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять вакцину во все страны Евразийского союза. Производство препарата начато в Казахстане и в Беларуси, третьей страной может стать Кыргызстан. Я задал этот вопрос Денису Мантурову и получил положительный ответ, - сказал Жыргалбек Сагынбаев.

Для реализации проекта, Кыргызстан должен определить одну или несколько компаний, у которых есть технические возможности, чтобы запустить проект. После этого в республику прибудет комиссия из России, которая определит подходящую компанию.

- Я думаю мы должны действовать быстро, так как в Европе появились новые штаммы коронавируса, страны закрываются на карантин одна за другой. Как промышленники, мы хотим организовать производство, чтобы помочь стране. Сейчас мы осуществляем взаимодействие и с правительством и с государственными органами России, - продолжил Сагынбаев.

Он добавил, что в Кыргызстане создана межведкомиссия, которая рассмотрит предложенный Госкомитетом промышленности план и вынесет свое заключение.

Отметим, Кыргызстан уже обратился к России с просьбой предоставить республике 500 тысяч доз вакцин. Планируется, что эта партия будет бесплатной. Кроме того, власти Кыргызстана рассматривают еще несколько вариантов получения бесплатных вакцин от коронавируса в рамках глобальной программы по обеспечению стран доступными вакцинами COVAX.


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URL: https://www.vb.kg/396578
Теги:
вакцина, промышленность, Россия, Кыргызстан, Жыргалбек Сагынбаев, коронавирус
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