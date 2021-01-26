Экс-начальник отделения "Кыргыз Темир Жолу" погасил ущерб в 11,7 млн сомов

Бывший начальник Южного отделения ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу" выпущен из-под стражи после полного погашения нанесенного ущерба государству. Об этом заявляет пресс-служба АКС ГКНБ КР.

Как ранее сообщалось, Антикоррупционной службой ГКНБ КР была выявлена очередная коррупционная схема в Южном отделении Государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу" (далее - Госпредприятие) при организации и проведении государственных закупок.

Установлено, что в результате противоправных действий бывшего начальника Южного отделения Госпредприятия Ю.Б.К., действовавшего вопреки интересам развития железнодорожной отрасли Кыргызской Республики, только по отдельным государственным закупкам сумма нанесенного ущерба составила 11,7 млн сомов.

В рамках досудебного производства Ю.Б.К. был задержан и ему вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.3 п.1 УК КР и решением судьи Первомайского районного суда г. Бишкек он был водворен в СИЗО ГКНБ КР до 14 февраля 2021 года.

В ходе следствия Ю.Б.К. полностью признал предъявленные обвинения, а также погасил причиненный государству ущерб в размере 11,7 млн сомов. При этом, мера пресечения изменена под домашний арест.