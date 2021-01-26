Жапаров обратился к критикам: Потерпите полгода и мы уничтожим коррупцию

Избранный президент Садыр Жапаров ответил на критику о том, что он якобы не борется с коррупцией, назвав подобную критику несправедливой.

- Реформы еще не начались. Они начнутся 28 января, в день моего официального вступления в должность. Будет сформировано новое правительство, будет новая структура правительства, - написал Садыр Жапаров в своем канале в Telegram.

Он пообещал, что борьба с коррупцией будет вестись законными путями, но нужно терпение, чтобы новые законы начали работать.

- В апреле будет принята новая Конституция, после этого вступят в силу новые законы. Таким образом, политический процесс завершится только в мае-июне, и только тогда мы в рамках закона уничтожим коррупцию. Но, сегодня остановите тех провокаторов, кто ездит по регионам и будоражит народ, называя себя борцами с коррупцией, скажу больше – таких провокаторов надо сажать, пусть хоть они будут моими родственниками, всему есть предел, - написал Жапаров.

Он отметил, что страна ждала реформ 30 лет, теперь же нужно потерпеть всего полгода, чтобы увидеть преобразования. Пока же он считает несправедливыми обвинения в том, что власти ничего не делают для борьбы с коррупцией.

Напомним, на досрочных выборах президента КР большинство голосов набрал Садыр Жапаров, 28 января он вступит в должность главы государства.