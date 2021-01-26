Японцы выступили за очередной перенос олимпиады в Токио

На фоне пандемии коронавируса свыше 80% японцев выступают против проведения Олимпиады в Токио этим летом. Об этом свидетельствует целый ряд проведенных за последнее время соцопросов. Согласно данным январского исследования издания "Асахи", переноса соревнований требуют 51% опрошенных, их полной отмены - 35%. Причем среди жителей Токио противников мероприятия еще больше - около 39%. Об этом сообщает Euronews.

К пересмотру планов на лето премьер-министра призывает и оппозиция. Так, лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии уверен в том, что далеко не все болельщики из стран-участниц Олимпиады смогут привиться от коронавируса до начала соревнований. О том, что обеспечить вакциной до июля не удастся и всех японцев заявляет губернатор префектуры Осака Итиро Мацуи, лидер Партии инноваций.

Довольно скептически относятся к проведению Олимпиады и японские атлеты, которые должны на ней выступать. В первую очередь, они опасаются возможного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в результате повышенного риска заболевания как для них самих, так и для болельщиков. В прошлом году против проведения игр высказались около 80% членов Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Сегодня многие выступают за очередной перенос соревнований еще и не желая выступать перед пустыми трибунами. Это один из возможных сценариев, рассматриваемых организаторами, несмотря на то что в таком случае их финансовые потери могут составить примерно 869 млн долларов. Именно столько они пока рассчитывают выручить от продажи билетов.

По данным правительственных источников, власти примут окончательное решение насчет формата проведения игр до конца марта. Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 25 марта.

Новые слухи об отмене игр, которые должны состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были уже перенесены из-за COVID-19 на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, появились после того, как в январе власти ввели режим чрезвычайного положения в Токио и еще ряде префектур из-за всплеска заболеваемости. В частности, анонимный источник в японском правительстве сообщил британской газете "Таймс", что "никто не хочет признаваться первым, но все согласны с тем, что провести игры будет слишком сложно". В то же время в Международном олимпийском комитете заявили, что отказываться от главного спортивного мероприятия не собираются. В пятницу власти страны опубликовали официальное заявление, в котором отметили, что Япония, МОК и Международный паралимпийский комитет по-прежнему "полностью сконцентрированы на подготовке к летним соревнованиям". Токио уже потратил на их организацию 25 млрд долларов.