Путин прокомментировал фильм Навального о "дворце" в Геленджике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники.

Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.

Владимир Путин заявил, что ничего из собственности из "расследования" Алексея Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.

Президент РФ отметил, что это тема муссировалось давно, представился удобный случай скомпилировать и попытаться "промыть гражданам мозги".

"Эта информация уже муссируется на протяжении более чем десяти лет. Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет - фильмы какие-то там, видеопрограммы", - сказал президент.

Владимир Путин рассказал, что из упомянутых в "расследовании" Алексея Навального кого-то знает, кого-то не знает, среди них есть и приятели, и бывшие коллеги.

Источник: ria.ru