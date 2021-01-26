Депутат может быть отозван своими избирателями - проект новой Конституции

В проекте новой Конституции прописали возможность отзыва депутатов. Об этом на заседании конституционного совещания сообщил председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашев.

По его словам, в проекте нового Основного закона усилены пункты по вопросам народовластия.

"Особенность нового проекта Конституции - усиление народовластия. Мы возвращаем прямые выборы. Мы расширили полномочия членов народного курултая. И прописали возможность отзыва депутатского мандата", - поясни глава Конституционного совещания.

Отметим, по действующей Конституции депутат Жогорку Кенеша не связан императивным мандатом. Данная норма предполагает, что каждый депутат самостоятелен в принятии любых решений и не может быть отозван до истечения срока полномочий.

Источник: elgezit.kg