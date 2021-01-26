Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

Президент США Джо Байден в понедельник отменил запрет своего предшественника Дональда Трампа на службу трансгендеров в вооружённых силах США, сообщает Reuters.

"Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы и что сила Америки заключается в её разнообразии", – говорится в заявлении Белого дома.

Бывший президент-демократ Барак Обама в 2016 году разрешил трансгендерам открыто служить в армии и получать медицинскую помощь. Однако Дональд Трамп заморозил набор трансгендеров в армию.

Сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин поддержал решение Джо Байдена отменить этот запрет.

По данным Министерства обороны США, в армии служит около 1,3 млн человек. Официальных данных о количестве трансгендеров нет, но по информации исследовательского института политики США Rand Corp за 2016 год, в американской армии служат около 2450 трансгендеров.

Источник: informburo.kz