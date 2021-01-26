Погода
$ 84.68 - 84.91
€ 102.70 - 103.85

Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

100  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент США Джо Байден в понедельник отменил запрет своего предшественника Дональда Трампа на службу трансгендеров в вооружённых силах США, сообщает Reuters.

"Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы и что сила Америки заключается в её разнообразии", – говорится в заявлении Белого дома.

Бывший президент-демократ Барак Обама в 2016 году разрешил трансгендерам открыто служить в армии и получать медицинскую помощь. Однако Дональд Трамп заморозил набор трансгендеров в армию.

Сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин поддержал решение Джо Байдена отменить этот запрет.

По данным Министерства обороны США, в армии служит около 1,3 млн человек. Официальных данных о количестве трансгендеров нет, но по информации исследовательского института политики США Rand Corp за 2016 год, в американской армии служат около 2450 трансгендеров.

Источник: informburo.kz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396593
Теги:
США, армия, трансгендеры, Джозеф Байден
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  