Минобразования КР: Ограничений на ношение платка в школе нет

Сегодня Министерство образования и науки КР и Государственная комиссия по делам религий КР распространила совместное разъяснение по поводу ношения головных уборов в общеобразовательных организациях страны.

В соответствии с Конституцией КР и Законом КР "Об образовании" граждане имеют право на образование независимо от пола, национальности, языка, социального и имущественного положения, ограничений возможностей здоровья, рода и характера занятий, вероисповедания, политических и религиозных убеждений, места жительства и иных обстоятельств.

12 августа 2015 года Правительство КР утвердило Единые требования к школьной форме учащихся общеобразовательных организаций КР, согласно которым:

- школьная форма для мальчиков состоит из рубашки, жилета, брюк и пиджака; для девочек – из блузки, жилета, юбки, брюк, платья, фартука, пиджака, выполненных в классическом стиле (в любой комбинации);

- общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон должны соответствовать классическому стилю одежды, а внешний вид учащихся должен быть опрятным;

- не допускается ношение спортивной одежды и обуви, джинсовой одежды, пляжной, домашней одежды и обуви.

В указанном решении Правительства не содержится каких-либо ограничений к ношению головных уборов (калпака, платка, повязок, банданы и др.), ободков.

Поэтому система образования должна обеспечить право учениц, носящих платки, на образование.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки, администрации образовательных организаций не должны по указанным причинам ограничивать учениц в получении образования. Им следует сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей по предоставлению качественных образовательных услуг населению.

Учитывая финансовое положение родителей в условиях пандемии, Министерство образования и науки не будет требовать обязательную форму до конца 2020-2021 учебного года.