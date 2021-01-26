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В Жумгальском районе открыли новую школу, в ней учатся 300 детей

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- Мария Стрельцова
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Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев находится с рабочим визитом в Нарынской области. Он участвовал в церемонии открытия нового здания средней школы имени Тыналы села Чон-Добо Жумгальского района.

Строительство данной школы было полностью завершено в декабре 2020 года, она сдана в эксплуатацию. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки, в ней работает 31 учитель, и получают знания 300 учеников. Министр вручил 16 комплектов компьютеров от имени министерства.

Бейшеналиев так же ознакомился со строительством школы в селе Таш-Добо Жумгальского района, также состоянием средней школы имени Калыгула Бай уулу села Тендик и средней школы имени Ш. Абдылдаева села Кара-Тоо Кочкорского района.

Министр поручил руководителям областного и районных отделов образования уточнить список проблемных школ каждого района.


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URL: https://www.vb.kg/396606
Теги:
Министерство образования
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