Бездарная инициатива или почему медики против оптимизации здравоохранения?

Только отчаянные реформаторы из Минздрава в период пандемии коронавируса могут начать оптимизацию–реорганизацию системы здравоохранения. Большего вредительства не нанес, пожалуй, даже COVID, чем нанесет грядущая перестройка.

Как заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, работа по оптимизации проводится в рамках программы правительства КР по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019–2030 годы "Здоровый человек - процветающая страна".

Под этой маркой министр предлагает соединить центры семейной медицины, территориальные больницы, группы семейных врачей, стоматологические поликлиники и другие учреждения. Аналогичным образом предлагается реорганизовать районные и городские центры профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

"Анализ показал, что почти все территориальные больницы и ЦСМ республики расположены на одной территории, происходит дублирование функций, неполное использование лабораторного и диагностического оборудования. Данные мероприятия направлены на развитие интегрированной системы предоставления услуг, что даст возможность пациентам получать их в одной организации здравоохранения (профилактические, диагностические, лечебные). Кроме того, это позволит оптимизировать распределение и использование кадровых, финансовых и материальных ресурсов на всех уровнях системы здравоохранения. Высвобожденные финансовые средства будут направлены на более актуальные проблемы системы здравоохранения. Особо хочу отметить, что ни один из практических медицинских работников не останется без работы. Сокращение коснется административно–управленческого аппарата", - заверил Бейшеналиев.

Звучит, безусловно, красиво. Но не ко времени и не к месту. Пандемия показала, что на здравоохранении нельзя экономить. Экономя на медицине сегодня, мы позже потратим неизмеримо больше. Что и подтвердила нынешняя ситуация. Имена оптимизаторов здравоохранения известны - почти каждый из министров душил медицину по–своему. Поэтому их имена часто вспоминают сейчас в разгар пандемии.

У нас была отлично отработана система биологической безопасности. Лучше, чем в других странах. Это система ранней диагностики, профилактические меры, эпидемиологические меры - решение проблемы шаг за шагом. А пришли к тому, что в стране донельзя резко был сокращен коечный фонд и кадровый состав, не хватало элементарного - масок и защитных костюмов даже для врачей. По словам специалистов, их и не производили здесь и даже перестали закупать.

Безусловно, самый главный урок эпидемии - надо перестраивать систему здравоохранения. Но не путем слияния ЦСМ и больниц, как предлагает нынешний глава Минздрава, а на основании приобретенного опыта должно строиться здравоохранение будущего. С учетом тех недостатков, которые мы увидели при этой пандемии. Мы должны быть готовы к серьезным катастрофам.

Возможно, правительственная программа "Здоровый человек - процветающая страна" и неплохая, по крайней мере, звучит обнадеживающе. Но она разрабатывалась до пандемии, обнажившей все пробелы системы здравоохранения, которая абсолютно не была готова к ней. Спасибо международным организациям и соседям за помощь, иначе смертей было бы больше и заболеваемость была бы выше. Ведь ничего, повторяю, в стране не оказалось своего для отпора. Кроме, разумеется, наших замечательных и самоотверженных врачей и добровольцев–волонтеров. И, кстати, Минздраву давно пора предложить законодательную инициативу, которая защищает врачей, так же как правоохранителей и судей. Например, за нападение на медицинского работника должна быть очень строгая ответственность. Фактически нападение на человека в белом халате - это угроза общественной безопасности. Но при этом мы должны защищать не только врачей, но также и пациентов от некачественного лечения.

Изменения же, по мнению медиков, должны быть прежде всего в структуре и функциях здравоохранения. Необходимо пересмотреть финансирование системы, расчеты коечного фонда, кадрового состава и многого другого. Коронавирус - не последняя угроза, да и пандемия пока не закончилась, наоборот, этот год, как прогнозирует ВОЗ, будет для всех тяжелее, чем предыдущий, в смысле заболеваемости. Поэтому стоит ли тратить силы, средства на так называемую оптимизацию, когда и так все очень сложно и без реформ? Да и ни одна из них, как впрочем, и правительственные программы, которых тоже было не счесть, пока не улучшила ни состояния здоровья людей, ни положения врачей, ни материально–технического обеспечения медицинских учреждений.

Причем каждая последующая реформа идет вразрез предыдущей. Особенно достается первичному звену - центрам семейной медицины, группам семейных врачей. Четверть века назад страна перешла на семейную медицину, отделив поликлиники от стационаров и создав в каждой группы семейных врачей, которых не раз переобучали. Не от хорошей жизни, конечно, затеяли тогда такие маневры: денег на медицину не было после развала Союза и надо было как–то ужиматься, иначе с государственным здравоохранением пришлось бы расстаться. Акцент сделали на первичное звено, которое стало основным базовым приоритетным направлением в медицине, оно покрывает основную массу медуслуг, не требующих помещения в больницу и лечения там. Стационар же остается для больных со сложными и тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в госпитализации, дорогом оборудовании, агрессивных инвазивных вмешательствах, которые на первичке не проводятся. Помнится, реформа "Манас" тщательно рассматривалась, изучались все "за" и "против", а главное - внедрялась постепенно, продвигалась последовательно, шаг за шагом в пилотных районах. Со скрипом, сопротивлением, проклятиями в адрес реформаторов программа продвигалась. Теперь же не осторожничают.

И, возможно, первая начатая реформа и принесла какие–то плоды, если бы ее с умом продолжили последующие за профессором Тилеком Мейманалиевым, начавшим ее, министры. И если бы ее удалось довести до логического конца, если бы не коррупционные схемы назначения министров в нашей стране, то наше здравоохранение было бы сейчас иным.

Но каждый приходящий министр реформировал систему и, в частности, первичное звено по–своему в силу своих амбиций и умственных способностей. Врачи даже митинговали против пустых нововведений глав Минздрава, которые не сказались лучшим образом на здоровье людей. Именно ради этого, как уверяли все министры–реформаторы, они, дескать, затевают преобразования, которые больше были похожи на потрясения и для самих врачей, и для их пациентов. Но так круто, как нынешний министр Алымкадыр Бейшеналиев, никто из его предшественников не замахивался. По мнению специалистов, его инициатива может обескровить первичное звено здравоохранения и службу госсанэпиднадзора, которые реформировать сейчас, в период пандемии, никак нельзя. Это значит подвергнуть опасности тысячи человеческих жизней. Тем более что именно на усиление первичной медико–санитарной помощи сделана ставка в Национальной программе развития системы здравоохранения на 2020– 2030 годы. Как идея министра соотносится с ней?

Трудно поверить, что это предлагает главный врач страны! Уж он–то как никто другой должен понимать последствия малейших неверных шагов, которые мгновенно отразятся на здоровье и жизни тысяч кыргызстанцев. И главное, непонятно, в чем все–таки суть рискованных преобразований? Что даст это слияние? Ну сократится административно–управленческий аппарат, на чем сэкономят, возможно, несколько миллионов сомов (кстати, финансового обоснования от такой оптимизации Минздрав общественности не дал), которые, как сказал министр, пойдут "на более актуальные проблемы здравоохранения". На какие, тоже неизвестно. Но на реорганизацию, по предварительным и скромным подсчетам, как говорят специалисты, может быть израсходовано не менее 500 миллионов сомов. Так в чем экономическая выгода? Таких денег на затею министра и его команды в стране нет. Катастофически не хватает средств на выплаты заболевшим коронавирусом медработникам и семьям умерших от него медиков, на медоборудование, лекарства в больницах.

И в данном случае может случиться так, что реформу главврач страны начнет, но не закончит: либо денег не хватит ( а их не хватит однозначно), либо его до окончания затеянной оптимизации снимут. У нас ведь в этом кресле долго не задерживаются - ни он первый, ни он последний, как говорится. Но система первичного звена в регионах будет загублена на корню. Это ухудшит и доступность к получению медицинской помощи, и качество медобслуживания. Больные сельчане не всегда вовремя смогут добраться до врача, если объединят ЦСМ и ГСВ с территориальными больницами.

Есть опасения, что в стационарах увеличится количество больных, которые и не будут нуждаться в лечении в больнице. А это нагрузка на бюджет и карман больного. Помимо сооплаты, в стационарах придется неформально платить врачам. Ведь ни для кого не секрет, что поборы в больницах при мизерной зарплате медиков процветают. Вот гораздо полезнее было бы, если в Минздраве начали по–настоящему борьбу с коррупцией, если уж так хочется показать свое рвение и кипучую деятельность на благо народа страны. Это опять же в духе нынешнего времени: новый президент пообещал повести тотальную борьбу с коррупцией.

Но есть надежда, что в правительстве главе Минздрава все–таки не дадут развернуться с его оптимизацией системы первичного звена. Опоздал он с ней, как минимум, лет на двадцать. Именно с тех пор у аксакалов медслужбы, с которыми, по словам Бейшеналиева, он советовался, осталась ностальгия по прежним временам, а возможно, и обиды после начала программы "Манас". Тогда ведь многие из них лишились своих должностей. Сейчас, повторяю, нужна иная реорганизация системы здравоохранения с учетом пандемических особенностей. Об этом задумываются во всех странах, кроме нашей.

Возможно, права эксперт по вопросам здравоохранения Бермет Барыктабасова, говоря в своих комментариях по поводу министерских инициатив, что "идет борьба не за жизни и здоровье пациентов, а за карман пациентов и ресурсы населения. Первичное звено здравоохранения падет жертвой стационаров, и первым пострадает население. Сама профессия и система здравоохранения пострадают несомненно!"

Бездарная инициатива

Медики из регионов написали обращение к вице–премьер–министру Эльвире Сурабалдиевой с просьбой отказаться от оптимизации системы здравоохранения, о которой недавно заявил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. В письме, в частности, говорится:

"Руководители ЦСМ Ошской области против этой так называемой оптимизации не потому, что мы потеряем свои должности, а потому, что нам жалко коллективы центров семейной медицины. Эта оптимизация - путь в тупик. Проведение в такое тяжелое время оптимизации приведет к разрушению системы здравоохранения. Министр решил угробить все, что есть, или же преследует личные интересы. Возможно, это коррупционная схема. После оптимизации смертность станет выше в разы, потому что сейчас ЦСМ и территориальные больницы контролируют друг друга. Такие же протесты медиков против объединения в Чуйской, Джалал–Абадской и других областях.

Министр вместо того чтобы увеличить штаты, подтягивать кадры, решил идти по обратному пути. До момента, когда ЦСМ и ТБ были едиными, первичка была на отшибе, очень отсталой. После разделения ЦСМ, ГСВ, ФАПы обрели вторую жизнь, улучшилась инфраструктура, условия работы, обеспеченность, работа наладилась, люди привыкли, медицина стала ближе к народу.

Во время пандемии львиную долю работы проделала первичка, но лавры пожинают стационары. Они считают себя высшей кастой медицины. Во время пандемии стационары отказывались разворачивать дополнительные койки, хотя были резервы, возможности.

Аксакалы, с которыми якобы советовался министр, в течение многих лет устраивали вотчину, кормушку, сидя в своих креслах. Мы надеялись, что с приходом новой власти ситуация изменится. Почему министр не старается точечно бороться, очистить систему здравоохранения от этих стариков? На это у него не хватает политической воли, зато хватает силы для объединения ЦСМ и ТБ".