Новый штамм в КР не обнаружен

Уровень заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане повысился на прошлой неделе. Только на конец недели лечение проходили 1752 пациента, 158 из них в тяжелом состоянии.

Всего же переболели почти 84 тысячи кыргызстанцев. Но количество заболевших, безусловно, больше. Если выявлено несоответствие между официальными и реальными данными о количестве умерших от COVID–19, причем разница достигает нескольких тысяч смертельных случаев, то уж количество заболевших занижено и подавно.

Рост заболеваемости, можно сказать, ожидаем, поскольку в стране практически не соблюдаются ни социальная дистанция, ни масочный режим, таблички типа "без маски не входить" не работают: все ездят и ходят без средств защиты. Более того, как сообщала "Вечерка" в материале "Вирус убивает независимо от гражданства" ("ВБ", 15 января) ни у кого из прилетающих из разных стран граждан Кыргызстана не требовали ни результатов ПЦР–тестов, да что там, даже не измеряли температуру. Одним словом, воздушные ворота страны беспрепятственно открыты для коварного и смертельно опасного гостя. Наша справедливая критика подействовала. На этой неделе был опубликован алгоритм, срочно разработанный в оперштабе, для всех въезжающих в страну, независимо от гражданства. С завтрашнего дня граждане Кыргызстана, прилетевшие в страну независимо из какого государства, должны иметь справку с отрицательным ПЦР–анализом, проведенным не позднее 72 часов. Эта норма касается и тех, кто планирует пересечь границу наземным путем. В аэропорту проводится и термометрия. При выявлении клинических проявлений человек будет госпитализирован. В случае истечения срока действия ПЦР–теста из–за длительности перелета или задержки авиарейса пассажиры будут обязаны пройти его после прибытия в аэровокзалах Бишкека, Оша и Иссык–Куля. Главное теперь - строго следовать этому алгоритму. Точно такой же алгоритм оперштаб утвердил еще осенью, но из–за бесконтрольности и халатности служб он не соблюдался.

Второй не менее важный барьер для коронавирусной инфекции - это вакцинация, о которой народ активно говорит в эти дни, и, судя по настроению людей, они хотят получить прививку. На этой неделе прояснился вопрос с вакцинацией, которая, как заявила вице– премьер–министр Эльвира Сурабалдиева, начнется не ранее июня этого года.

500 тысяч доз вакцины от COVID–19 бесплатно предоставит Кыргызстану Россия, 200 из них уже доставили вчера на российскую военную базу. Кроме того, как вчера заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, по механизму COVAX Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Кыргызстан получит 30 тысяч доз вакцины Pfizer на 15 тысяч человек. ЮСАИД поможет с холодовым оборудованием и шприцами, рассчитанными на 1 миллион 200 доз вакцины. Конечно, этих вакцин не хватит, но Сурабалдиева пообещала, что для вакцинации 80 процентов населения от COVID–19 деньги будут. Вакцинация - это вопрос национальной безопасности.

Пока новый штамм COVID–19 в Кыргызстане, как уверяют медики, не обнаружен. Результаты наших тестов перепроверяются даже в Новосибирске. Но готовятся и свои лаборатории для выявления мутированного вида вируса.

кстати

На этой неделе стало известно, сколько денег ушло на борьбу с коронавирусом. По данным кабмина, в 2020 году из бюджета потрачено 6 миллиардов 300 миллионов сомов.