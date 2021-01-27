Артем Новиков потребовал внедрять инновации в сельское хозяйство

Подготовка к проведению весенне-полевых работ не должна проходить ежегодно по одному и тому же шаблону. Сельскохозяйственный сектор во всем мире переходит к новым условиям работы, внедрению инноваций, повышению урожайности в выращиваемых высокодоходных культурах. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра, первого вице-премьер-министра Артем Новиков сказал в ходе совещания по обсуждению вопросов подготовки к весенне-полевым работам.

"2020 год был сложным с точки зрения макроэкономической ситуации и обеспечения продовольственной безопасности. Особенно во втором полугодии, когда наблюдался рост цен на продукты питания и мы были вынуждены оперативно реагировать, применяя административные меры для их сдерживания. Но сегодня мы не можем согласиться с таким подходом в управлении сельскохозяйственным сектором и развитии агропромышленного комплекса. Тем более, что почти 70 % населения живут в сельской местности", - заметил Артем Новиков.

И.о. главы Правительства отметил, что нужны новые подходы в управлении сельскохозяйственного сектора и развитии агропромышленного комплекса.

"Это вопросы в части агропромышленной кооперации и кластеризации. Речь идет о пяти направлениях: мясном, молочном, интенсивном садоводстве, рыболовстве и ягодных культурах. Наш климат позволяет по некоторым культурам получать урожай дважды в год. Очень много других проектов, которые мы планируем реализовать при содействии наших партнёров. Это очень важно, учитывая, что в этом году предусматривается увеличить объем посевных площадей на 6,5 тыс га, которые ранее не были задействованы. Также важно обратить максимальное внимание на то, что ежегодно около 50 тыс га остается не задействованными. Учитывая ситуацию с продовольственной безопасностью, это непозволительная роскошь. Вместе с тем, необходимо проверить все объекты ирригации, просчитать объем водных ресурсов с учетом увеличения объема посевных площадей. Стратегически необходима программа по реабилитации систем водоснабжения с учетом потребностей водной отрасли. Нет времени на раскачку, скоро начнутся весенне-полевые работы. Потому откладывать принятие соответствующих решений для успешного прохождения весенне-полевых работ нельзя", - отметил и.о. премьер-министра.

По информации Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики на стадии одобрения находится проект "Финансирование сельского хозяйства – 9". В этом году на субсидирование процентных ставок для предоставления льготного кредитования выделяется 1,1 млрд сомов. Это позволит обеспечить фермеров льготными кредитами на сумму более 6 млрд сомов.

Кроме того, на стадии реализации находится проект по внедрению GIS технологии в сельскохозяйственном секторе.

По итогам совещания Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики поручено:

- доработать и до 1 февраля 2021 года внести проект постановления Правительства Кыргызской Республики по проведению весенне-полевых работ;

- рассмотреть возможность возвращения к системе районирования со специализацией районов к производству отдельных видов товаров;

- до 1 февраля 2021 года утвердить проект "Финансирование сельского хозяйства-9";

- до 1 февраля 2021 года предусмотреть выделение дополнительных средств в размере порядка 400 млн сомов на лизинг сельскохозяйственной техники;

- ускорить внедрение технологий для отслеживания фактического объёма посевов сельскохозяйственных культур по всей территории Кыргызской Республики;

- внести конкретные проекты создания добавленной стоимости по пяти приоритетным направлениям.