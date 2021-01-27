Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в Алматы

Первое в нынешнем году заседание Евразийского межправительственного совета состоится 5 февраля в Алматы. Ожидается, что оно пройдет в очном формате, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

На этот же день запланирован форум "Almaty Digital Forum 2021". В его пленарной сессии "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" примут участие главы правительств стран ЕАЭС и государств-наблюдателей при этом Союзе.

На Межправсовете речь пойдет о решении ряда первоочередных для ЕАЭС задач, в том числе, определенных на последнем заседании Высшего Евразийского совета. Оно состоялось, напомним, 11 декабря 2020 года в режиме видеоконференции с участием глав государств Союза. На этом заседании были, в частности, утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2021 год, "дорожная карта" по гармонизации законодательства стран-партнеров в нефтяной сфере. Также поставлены задачи завершить выполнение мероприятий первого этапа формирования общего рынка газа Союза и перейти ко второму этапу.

Цифровой форум "Almaty Digital Forum" проводится с 2017 года ежегодно по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Предыдущий проходил под названием "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики" в конце января 2020-го. Собравшиеся на него политические лидеры, ведущие специалисты и международные эксперты в сфере информационных технологий обсуждали пути построения устойчивого развития региона на основе больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта.