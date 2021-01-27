Погода
$ 84.69 - 84.94
€ 102.70 - 103.85

Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в Алматы

177  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первое в нынешнем году заседание Евразийского межправительственного совета состоится 5 февраля в Алматы. Ожидается, что оно пройдет в очном формате, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

На этот же день запланирован форум "Almaty Digital Forum 2021". В его пленарной сессии "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" примут участие главы правительств стран ЕАЭС и государств-наблюдателей при этом Союзе.

На Межправсовете речь пойдет о решении ряда первоочередных для ЕАЭС задач, в том числе, определенных на последнем заседании Высшего Евразийского совета. Оно состоялось, напомним, 11 декабря 2020 года в режиме видеоконференции с участием глав государств Союза. На этом заседании были, в частности, утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2021 год, "дорожная карта" по гармонизации законодательства стран-партнеров в нефтяной сфере. Также поставлены задачи завершить выполнение мероприятий первого этапа формирования общего рынка газа Союза и перейти ко второму этапу.

Цифровой форум "Almaty Digital Forum" проводится с 2017 года ежегодно по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Предыдущий проходил под названием "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики" в конце января 2020-го. Собравшиеся на него политические лидеры, ведущие специалисты и международные эксперты в сфере информационных технологий обсуждали пути построения устойчивого развития региона на основе больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396620
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  