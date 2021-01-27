На инаугурацию приглашены более тысячи гостей. Все сдали ПЦР-анализы

Завтра, 28 января, в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова состоится торжественная церемония вступления в должность избранного президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Как сообщает пресс-служба президента, на мероприятие приглашены более тысячи гостей из числа рядовых граждан, общественных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции, руководителей ведущих отечественных и зарубежных СМИ.

Отмечается, что все приглашенные гости сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Церемония инаугурации будет транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации и республиканских телеканалов страны.

Кроме того, на центральной площади "Ала-Тоо" г. Бишкек для горожан также будет организована прямая трансляция с мероприятия.

Начало трансляции церемонии в 10.45 часов.