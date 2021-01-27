Кыргызские бизнесмены предпочитают вкладывать деньги в Казахстан?

Экономика Казахстана переживает сильнейший наплыв кыргызстанского бизнеса. За минувший год число компаний, филиалов и представительств кыргызского бизнеса в Казахстане увеличилось почти в половину - на 46,6%. Об этом со ссылкой на бюро нацстатистики сообщает LS news.

Так, по данным издания в 2020 году в соседней республике зарегистрировано 1393 компании с кыргызским капиталом. В 2016 году их было всего 375. По итогам 2020 году кыргызстанские компании занимают по численности третье место после России и Турции.

Отметим, ранее Госслужба регулирования и надзора за финансовыми рынками отмечала, что в прошлом году наблюдался отток капитала из Кыргызстана. По сравнению с 2019 годом вывод средств увеличился в 2,5 раза.