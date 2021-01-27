С продукцией из Кыргызстана познакомятся жители Урала

В текущем году продолжится укрепление контактов между деловыми кругами Кыргызстана и Уральского федерального округа (УрФО)России. Содействие этому окажет и генеральное консульство Кыргызстана в Екатеринбурге.

Такая работа, отметили в генконсульстве, проводится в рамках экономической дипломатии. Соответствующие цели преследовал и круглый стол, организованный на днях в Бишкеке по инициативе этого дипучреждения Кыргызстана и собравший кыргызских товаропроизводителей, заинтересованных в экспорте своей продукции в РФ. Участие в обсуждении приняли также ответственные работники Министерства иностранных дел и Агентства по продвижению и защите инвестиций КР.

Речь шла, в том числе, о различных форматах продвижения кыргызской продукции в регионы Урала, о путях налаживания взаимодействия с дистрибьюторами, крупными ритейлерами, индивидуальными предпринимателями, занимающимися розничной торговлей в УрФО.

Отмечалось, что недавно генконсульство КР оказало содействие ОсОО "Семейный плюс" из Кыргызстана в заключении долгосрочного контракта с российским торговым партнером на поставку отечественной продукции в Свердловскую область.

Следует отметить, что сотрудничество между этим регионом РФ и Кыргызстаном успешно развивается уже не первый год. В том числе, на основе кыргызско-свердловского межправительственного соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах, заключенного 28 марта 2019 года в Бишкеке. По итогам того же года товарооборот между Кыргызстаном и Свердловской областью составил более 100 миллионов долларов, что на треть превысило показатель 2018-го.

Действует также двусторонняя межправкомиссия по координации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, его перспективы рассматриваются на встречах сотрудников генконсульства с представителями руководства области вплоть до ее губернатора.

В планах на нынешний год – возможное участие кыргызских бизнесменов в ряде мероприятий на территории УрФО. В том числе - в крупной международной выставке "InterFood Ural", которая запланирована на ноябрь текущего года в Екатеринбурге. Она посвящена продуктам питания, напиткам, упаковке и этикетке, оборудованию для пищевой промышленности.