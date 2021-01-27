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Экс-советник лидера фракции "Ата-Мекен" стал вице-спикером Жогорку Кенеша

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- Оксана Гут
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Депутат от фракции "Ата-Мекен" Нурбек Сыдыгалиев избран на должность заместителя торага Жогорку Кенеша КР. Соответствующее постановление принято сегодня, 27 января, на пленарном заседании.

Напомним, что ранее должность вице-спикера занимал депутат от "Онугуу-Прогресса" Мирлан Бакиров. Он заявил о своей отставке от занимаемой должности по собственному желанию 23 декабря 2020 года.

На вакантную должность были представлены кандидатуры депутатов - Уланбека Исмаилова ("Онугуу-Прогресс") и Нурбека Сыдыгалиева ("Ата-Мекен").

По итогам тайного голосования с использованием бюллетеней кандидатуру Нурбека Сыдыгалиева поддержали 77 депутатов.

Нурбек Сыдыгалиев с 2017 по 2018 г. был советником лидера фракции "Ата Мекен" в ЖК. С 2018 по 2019 г. - заведующий секретариата парламентской фракции "Ата Мекен".

Стал депутатом Жогорку Кенеша в 2020 году. Он занял место, добровольно сдавшего мандат, Алмамбета Шыкмаматова. Последний объяснил свое решение расхождением во взглядах с лидером партии "Ата Мекен" Омурбеком Текебаевым, который заявил, что никаких разногласий не было и Шыкмаматов освободил депутатское место Нурбеку Сыдыгалиеву, как договаривались раньше. Сам Сыдыгалиев сразу же опроверг слова Текебаева.


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URL: https://www.vb.kg/396631
Теги:
Ата Мекен, назначение, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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